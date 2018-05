Бойни спортове Еди Хърн подготвя "нова" оферта за Дионтей Уайлдър 01 май 2018 | 16:27 - Обновена 0 0 0 0 1 IBF, IBO, WBA и WBO Антъни Джошуа (21-0, 20 КО), заяви, че подготвя нова завишена оферта за шампиона на WBC Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО) в последен опит да организира обединителна среща между двамата боксьори.

Joshua's Promoter Plans To Make a "New" Offer To Wilder https://t.co/EVTWVQ0Q8z pic.twitter.com/i6eabURMB6 — BoxingScene.com (@boxingscene) April 30, 2018

Хърн вече изпрати първата оферта в размер на $12,5 милиона към Уайлдър, но това предложение беше отхвърлено от Уайлдър и екипа му. От американска страна пък отвърнаха с предложение в размер на $50 милиона, но всичко замръзна до там, след като договор до Хърн и Джошуа така и не бе изпратен.

Anthony Joshua vs. Deontay Wilder: It's Complicated https://t.co/7jELcBmSBW pic.twitter.com/X9635oSRv3 — BoxingScene.com (@boxingscene) April 30, 2018

"Ще изпратя нова оферта към Уайлдър и неговите хора. Предложените ще бъде с малко по-голяма гарантирана сума или пък с по-добро разпределение на приходите, а може би ще има по малко и от двете. Смятам, че сега е точния момент да седнем на масата за преговорите, защото наистина искаме да организираме този двубой. Не мога да приема тяхната оферта за $50 милиона, тъй като договор до мен така и не стигна. Ние искаме да преговаряме, а те дори не искат да се срещнат с мен", заяви Хърн.

@@@

Промоутърът на Джошуа все пак побърза да уточни, че пред неговия клиент има и други опции. Хърн заяви, че е готов да се обърне и към американеца Джарел Милър, ако не се стигне до споразумение с Уайлдър.

Jarrell Miller: I Won't Let Hearn Sell Me a Dream, I'm My Own Boss! https://t.co/INA7mxxLlX pic.twitter.com/zqHkKQ2yPV — BoxingScene.com (@boxingscene) April 30, 2018

"Ако не се договорим с Уайлдър, тогава определено искаме да се бием с Джарел Милър. Бихме искали този двубой да се случи в Бруклин, Ню Йорк. Разбира се, двубоят с Уайлдър е приоритет за нас, но среща с Милър също е добър вариант", завърши Хърн.

Промоутърът Еди Хърн, който представлява интересите на шампиона на, заяви, че подготвя нова завишена оферта за шампиона на WBCв последен опит да организира обединителна среща между двамата боксьори.Хърн вече изпрати първата оферта в размер на $12,5 милиона към Уайлдър, но това предложение беше отхвърлено от Уайлдър и екипа му. От американска страна пък отвърнаха с предложение в размер на $50 милиона, но всичко замръзна до там, след като договор до Хърн и Джошуа така и не бе изпратен."Ще изпратя нова оферта към Уайлдър и неговите хора. Предложените ще бъде с малко по-голяма гарантирана сума или пък с по-добро разпределение на приходите, а може би ще има по малко и от двете. Смятам, че сега е точния момент да седнем на масата за преговорите, защото наистина искаме да организираме този двубой. Не мога да приема тяхната оферта за $50 милиона, тъй като договор до мен така и не стигна. Ние искаме да преговаряме, а те дори не искат да се срещнат с мен", заяви Хърн.Промоутърът на Джошуа все пак побърза да уточни, че пред неговия клиент има и други опции. Хърн заяви, че е готов да се обърне и към американеца Джарел Милър, ако не се стигне до споразумение с Уайлдър."Ако не се договорим с Уайлдър, тогава определено искаме да се бием с Джарел Милър. Бихме искали този двубой да се случи в Бруклин, Ню Йорк. Разбира се, двубоят с Уайлдър е приоритет за нас, но среща с Милър също е добър вариант", завърши Хърн.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 295 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1