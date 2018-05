Бойни спортове Насрочиха търг за Пулев - Уайт 01 май 2018 | 16:20 - Обновена 0 0 0 0 1 Кубрат Пулев (25-1, 13 КО) и Дилиън Уайт (23-1, 17 КО) пропуснаха срока, за да се разберат помежду си за двубой, който ще бъде елиминационен за статута на официален претендент за световната титла на Международната боксова федерация (IBF).

Dillian Whyte vs. Kubrat Pulev purse bid ordered by IBF on May 10 https://t.co/7ooD90ceVk #Boxing #WhytePulev #KubratPulev #DillianWhyte #TopHeavyweights #Heavyweights #HeavyweightBoxing #Heavyweight #boxeo #boxen #boxe #boks #boksen # #бокс # pic.twitter.com/aEEWBsmBci — TopHeavyweights.com (@TopHeavyweights) May 1, 2018

Съответно от IBF са насрочили търг на 10 май за организиране на този дуел в централата им в Спрингфийлд, Ню Джърси. Ако все пак лагерите на двамата боксьори се договорят за условията, търгът ще бъде отменен, каквато е практиката.



Преди да изтече срока за преговори се смяташе, че евентуалният дуел между Пулев и Уайт ще се проведе на 21 юли в Лондон и да бъде подгряващ за защитата на титлата на Антъни Джошуа (21-0, 20 КО) срещу Александър Поветкин (34-1, 24 KO).



