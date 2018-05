Снукър Финалистите в "Мастърс" блестят, а Дин започна мудно 1/4-финалите 01 май 2018 | 15:35 - Обновена 0 0 0 0 0



ВИЖТЕ ТУК ВАЖНИТЕ ФАКТИ ЗА ЧЕТВЪРТФИНАЛИСТИТЕ В "КРУСИБЪЛ"

Plenty to ponder.



World number three Ding Junhui trails Barry Hawkins 5-3 in the Crucible quarter-finals after their first session. pic.twitter.com/P3LoKcvR6L — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 1, 2018

Първите два фрейма бяха поделени, като Ястреба бе направил брейк от 64, но след това англичанинът постоянно водеше в резултата. Все пак, визити на стойност 76 и 67 позволиха на Дин да се закачи при 3:4, което беше добре за него, при положение че не впечатляваше с представянето си. Хоукинс затвори сесията с успех в биткаджийска партия, а като цяло може да бъде доволен от себе си, тъй като реализира общо четири халф-сенчъри брейка - най-големият от които 82.

As you were between Mark Allen and Kyren Wilson. It's 4-4.



"A wonderful first session between two high-quality players."



...John Parrott sums it up nicely.



They resume tonight. And lucky JP is back in the comms box too.#bbcsnooker pic.twitter.com/tRlC090pdz — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 1, 2018

Повторението на финала на “Мастърс” 2018 между Марк Алън и Кайрън Уилсън в другия четвъртфинал се развива при пълен паритет - 4:4, като и двамата допринесоха за отличното настроение на зрителите с добрата си продукция. В седем от разиграните осем партии бяха направени халф-сенчъри брейкове.



Пистолета поведе със серия от 60, но Уилсън набързо обърна с 52 и 125, като впоследствие не можа да дръпне с 3:1, защото не се задържа на позиция за цветовете и с брилянтна дълга черна Алън изравни на 2:2. Воина отново излезе напред в резултата с нов голям брейк от 90, а после отлична зелена с механичния мост му помогна да се откъсне отново в седмия фрейм. Алън обаче наказа грешка на съперника си и реализира 78, за да си осигури равенство след края на сесията - 4:4. Фаворит номер 1 на букмейкърите за световен шампион Дин Дзюнхуей не изигра най-добрата възможна сесия и отстъпва засега с 3:5 на Бари Хоукинс в четвъртфиналния им сблъсък от Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Китаецът изпитваше проблеми постоянно да комбинира с черната топка и съответно не блесна с кой знае какви убийствени серии, както беше в предишния му дуел срещу Антъни Макгил.Първите два фрейма бяха поделени, като Ястреба бе направил брейк от 64, но след това англичанинът постоянно водеше в резултата. Все пак, визити на стойност 76 и 67 позволиха на Дин да се закачи при 3:4, което беше добре за него, при положение че не впечатляваше с представянето си. Хоукинс затвори сесията с успех в биткаджийска партия, а като цяло може да бъде доволен от себе си, тъй като реализира общо четири халф-сенчъри брейка - най-големият от които 82.Повторението на финала на “Мастърс” 2018 между Марк Алън и Кайрън Уилсън в другия четвъртфинал се развива при пълен паритет - 4:4, като и двамата допринесоха за отличното настроение на зрителите с добрата си продукция. В седем от разиграните осем партии бяха направени халф-сенчъри брейкове.Пистолета поведе със серия от 60, но Уилсън набързо обърна с 52 и 125, като впоследствие не можа да дръпне с 3:1, защото не се задържа на позиция за цветовете и с брилянтна дълга черна Алън изравни на 2:2. Воина отново излезе напред в резултата с нов голям брейк от 90, а после отлична зелена с механичния мост му помогна да се откъсне отново в седмия фрейм. Алън обаче наказа грешка на съперника си и реализира 78, за да си осигури равенство след края на сесията - 4:4.

