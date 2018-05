Волейбол Пламен Константинов привлече звезда на Сърбия 01 май 2018 | 15:17 - Обновена 0 0 0 0 0

Новината бе съобщена от мениджъра на Ивович Джордже Матиашевич в социалната мрежа Instagram.



Малко по-късно и официалният сайт на Локомотив публикува новината за привличането на Ивович.

Ивович вече има опит в руското първенство - преди 2 години носеше фланелката на Белогорие (Белгород).



През годините Марко Ивович е играл за сръбския Войводина (Нови Сад) - (2008 - 2012), турския Малийе Пиянго (2012/13), френския Пари Волей (2013/14) и полския Ресовия (2014/15, 2016/17), с който стигна до среброто в Шампионската лига през 2015 година.





Сърбинът прекара миналия сезон в бразилския Фунвик (Таубате), с който финишира на 4-о място в местната Суперлига.



Като част от "репрезентация" посрещачът бе отличен за MVP на Световната лига през 2016 година, когато Сърбия завоюва златните медали.



