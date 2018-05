Шампионска Лига Треньорът на Рома иска да направи “copy-paste” 01 май 2018 | 14:42 - Обновена 0 0 0 0 1



“Ако можех, щях да направя “copy-paste” на играта ни срещу Барса - и то не само спортно-технически, а и като настройка и физическо присъствие”, заяви днес наставникът

Di Francesco: “I’m glad we’ve got this far, but I’m never one to settle – our ambition should be to get to Kiev. I’ll try and treat this game like any other. I believe I’ve passed on my ideas to the team and will convince them that this is achievable.”

#ASRoma #UCL #RomaLFC pic.twitter.com/UrLltH23nt — AS Roma English (@ASRomaEN) May 1, 2018

Той обаче осъзнава, че мърсисайдци и каталунци съвсем не си приличат: “Изправяме се срещу напълно различен съперник, който много по-малко владее топката и е по-директен в играта си. За да се справиш с Ливърпул, трябва значително да вдигнеш нивото на представянето си. Нуждаем се от три попадения, което означава, че няма как да го постигнем, ако си стоим пред вратата. В същото време обаче е необходимо да сме много внимателни и да не предоставяме никакви пространства в защита. През сезона в ШЛ досега това ни се получава на “



Срещата в сряда започва в 21:45 часа. 1/2 кръг, сряда 2 май Шампионска Лига Рома 21:45 предстои Ливърпул титуляри състав детайли статистика класиране залози Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Челси 6 3 2 1 16:8 (8) 11 2 Рома 6 3 2 1 9:6 (3) 11 3 Атлетико Мадрид 6 1 4 1 5:4 (1) 7 4 Карабах 6 0 2 4 2:14 (-12) 2 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

