Марк Уилямс за осми път е на 1/4-финал в "Крусибъл", Тръмп също е там

Job done.



Two-time Crucible champ Mark Williams completes the quarter-final line-up with victory over Robert Milkins.



He faces Ali Carter next. pic.twitter.com/ffn10ZDYb2 — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 30, 2018

Уилямс беше безмилостен срещу Млекаря, за когото това бе трето участие на тази фаза в шефилдския “театър на мечтите”. Уелсецът имаше аванс от 10:6 преди последната сесия и веднага увеличи аванса си със сенчъри брейк от 101 точки. Милкинс върна един фрейм, но нови поредици от 83 и 72 приключиха мача в полза на по-реномирания майстор на щеката.



Следващият противник на Уилямс ще бъде двукратният финалист в “Крусибъл” Али Картър, който постигна бляскава първа победа в кариерата си над Рони О’Съливан. Уелския дракон ще се опита да стигне за първи път полуфинал в Шефилд от 2011 година.

Mark Williams was in good form after beating Rob Milkins to set up a last-eight tie with Ali Carter.



Referring to the “shouldergate” clash with Ronnie: “I might have to walk sideways back to my chair a couple of times in case I get a little dig or something.” #bbcsnooker pic.twitter.com/g4ZWj6vasg — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 30, 2018

“Ако играя както тази вечер, ще съм много щастлив. Остават само три мача и всеки може да спечели шампионската титла. Играя толкова добре, колкото не съм се виждал от години. Али се противопостави на Рони и беше по-добрият играч през целия мач, игра много добре. Когато играем с него, ще трябва да вървя настрани около масата, за да не ме бутне, но иначе очаквам хубав мач”, коментира шеговито Уилямс.

Finishing in style.



Judd Trump ends with a ton against Ricky Walden and he's through to the quarter-finals.#bbcsnooker pic.twitter.com/gmvsytTk5K — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 30, 2018

Финалистът от 2011 година Джъд Тръмп превключи на по-предна предавка и спечели пет от разиграните шест фрейма от последния сегмент, които му трябваха, за да победи Рики Уолдън с 13:9 и да се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”.



