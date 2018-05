Италия Всичко е ясно: Италия има нов селекционер 01 май 2018 | 11:29 - Обновена 0 0 0 0 1



След като не успяха да се класират за Световното първенство, италианците останаха без селекционер заради раздялата с Джан Пиеро Вентура. За две контроли временно начело беше треньорът на младежите Луиджи Ди Биаджо.



Изборът падна върху бившия нападател на

Buongiorno! Today's front page headlines from Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport and Tuttosport. https://t.co/9if9LLDl8Z pic.twitter.com/lbAZ3GUEKv — footballitalia (@footballitalia) May 1, 2018

Още вчера Манчини коментира, че с удоволствие ще поеме четирикратните световни шампиони.

