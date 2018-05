Волейбол Матей Казийски и ДжейТЕКТ тръгнаха с две победи за Купа Куровашики 01 май 2018 | 11:04 0 0 0 0 0



67



3



STINGS 21 - 25





Go!STINGS!! pic.twitter.com/nOVePygOwH — JTEKT-STINGS (@JTEKTSTINGS) May 1, 2018

Вчера в предварителната Група D Казийски и компания направиха пълен обрат и надделяха много трудно над слабия отбор на университета на Уаседа с 3:2 (25:27, 16:25, 25:21, 25:23, 19:17). Тази сутрин пък волейболистите на ДжейТЕКТ се наложиха над тима на Токийската полиция с 3:1 (25:22, 25:14, 21:25, 25:18).



67 1



4



STINGS 25 - 18



3-1

Go!STINGS!



:NEXt pic.twitter.com/drncQkPlR1 — JTEKT-STINGS (@JTEKTSTINGS) May 1, 2018

Така Казийски и съотборниците му, които по-рано през сезона завършиха 5-и в крайното класиране на V-Лигата, със сигурност се класираха за 1/4-финалите на турнира. През миналата година ДжейТЕКТ отпадна именно на 1/4-финалите от гранда Панасоник Пантърс (Хираката). Утре (2 май) ДжейТЕКТ ще изиграе последната си среща от предварителната група срещу елитния Торей Ероуз (Мишима) и ще стане ясно дали ще завърши първи или втори. Волейболната звезда Матей Казийски и съотборниците му от ДжейТЕКТ Стингс (Кария) тръгнаха с две победи на 67-о издание на традиционния турнир за Купа Куровашики (б.р. Купа "Черен орел"). В турнира, който отбелязва края на сезона в Япония, участват 16-те отбора от елитната V-Лига и от втората дивизия на страната. Всички срещи се играят в голямата "Сити Сентрал Джимнезиъм" в Осака.Вчера в предварителната Група D Казийски и компания направиха пълен обрат и надделяха много трудно над слабия отбор на университета на Уаседа с. Тази сутрин пък волейболистите на ДжейТЕКТ се наложиха над тима на Токийската полиция сТака Казийски и съотборниците му, които по-рано през сезона завършиха 5-и в крайното класиране на V-Лигата, със сигурност се класираха за 1/4-финалите на турнира. През миналата година ДжейТЕКТ отпадна именно на 1/4-финалите от гранда Панасоник Пантърс (Хираката). Утре (2 май) ДжейТЕКТ ще изиграе последната си среща от предварителната група срещу елитния Торей Ероуз (Мишима) и ще стане ясно дали ще завърши първи или втори. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 125

1