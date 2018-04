Гатузо: Пропускаме доста положения

Hakan & Jack lead the way in Bologna. Relive today's win reading the match report: https://t.co/DvWDpPrNdn

I gol di @hakanc10 e @giacomobona nel 1° tempo ci regalano i 3 punti. Rivivi la sfida del Dall'Ara con il report di #BolognaMilan: https://t.co/7JWSlm8GnS pic.twitter.com/TAj6mZG0cS