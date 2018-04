Шампионска Лига Хайнкес: Ще нападаме, ще бъдем коварен съперник 30 април 2018 | 18:55 - Обновена 0 0 0 1 3



“Във вторник от значение ще са детайлите. Футболистите трябва да са напълно съсредоточени за 90 или 93 минути. Ще се опитаме да атакуваме, защото винаги искаме да вкараме - все пак това е ДНК-то на Байерн”, заяви опитният наставник.

"In football, determination can move mountains."



And Jupp #Heynckes knows what he's talking about... #RMAFCB #packmas #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/iM7l3MI2ye — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 30, 2018

“Няма значение колко мача сме играли срещу Реал и колко от тях сме загубили - продължи той. - Утрешният двубой ще е различен от този преди година. Всички, които разбираме от футбол, са наясно с тези неща. През сезона вече доказахме, че имаме сили да отвръщаме на удара в тежки ситуации. Дошли сме в Мадрид, за да направил силен двубой и да се възползваме максимално от възможностите си. Наясно сме, че се изправяме срещу действащия шампион, който разполага с много опитни футболисти, които играят на високо ниво. Наясно сме също, че ще бъде трудно, защото Реал е свикнал да се справя във важните мачове, но и ние сме така. Ще се борим, ще бъдем коварен съперник. Израснахме много и имаме важна цел, която искаме да изпълним, а именно да стигнем финала. Осъзнаваме, че Мадрид ще стори всичко възможно, за да ни попречи.”

Next up with Jupp Heynckes:"It does not matter to me how often #FCBayern got knocked out by Real Madrid over the last few years. I was not a coach. We have already shown that tight matches can be successful. It will be difficult for us - but also for the opponent!" #RMAFCB pic.twitter.com/WVNTZVWLjQ — Home Bayern (@HomeBayern___) April 30, 2018

Байерн създаде куп положения в Мюнхен, но вкара само едно от тях. “Трябва да сме по-ефикасни в сравнение с първата среща. Нужно е да използваме шансовете си по начин, по който съперника го стори тогава. Ще направим всичко възможно, за да вкараме голове. Всичките ни футболисти са опитни и са готови за това предизвикателство. Нуждаем се обаче и от някакъв баланс - вътрешен мир може би - защото осъзнаваме каква е ситуацията. В някои минали срещи вече постигахме този баланс, а във важни сблъсъци като утрешния на дневен ред излизат индивидуалните качества. Би било грешка, ако не променим нищо в сравнение с първия мач. В Мюнхен видях много положителни неща, но има и такива, които се нуждаят от корекция. Тогава допуснахме голове от определени грешки, които не зависеха от начина ни на игра”, каза още Хайнкес. Треньорът на Байерн (Мюнхен) Юп Хайнкес подготвя отбора си за мача на сезона. Във вторник германците ще се постараят да детронират първенца, независимо че загубиха първата среща с 1:2 на свой терен.“Във вторник от значение ще са детайлите. Футболистите трябва да са напълно съсредоточени за 90 или 93 минути. Ще се опитаме да атакуваме, защото винаги искаме да вкараме - все пак това е ДНК-то на Байерн”, заяви опитният наставник.“Няма значение колко мача сме играли срещу Реал и колко от тях сме загубили - продължи той. - Утрешният двубой ще е различен от този преди година. Всички, които разбираме от футбол, са наясно с тези неща. През сезона вече доказахме, че имаме сили да отвръщаме на удара в тежки ситуации. Дошли сме в Мадрид, за да направил силен двубой и да се възползваме максимално от възможностите си. Наясно сме, че се изправяме срещу действащия шампион, който разполага с много опитни футболисти, които играят на високо ниво. Наясно сме също, че ще бъде трудно, защото Реал е свикнал да се справя във важните мачове, но и ние сме така. Ще се борим, ще бъдем коварен съперник. Израснахме много и имаме важна цел, която искаме да изпълним, а именно да стигнем финала. Осъзнаваме, че Мадрид ще стори всичко възможно, за да ни попречи.”Байерн създаде куп положения в Мюнхен, но вкара само едно от тях. “Трябва да сме по-ефикасни в сравнение с първата среща. Нужно е да използваме шансовете си по начин, по който съперника го стори тогава. Ще направим всичко възможно, за да вкараме голове. Всичките ни футболисти са опитни и са готови за това предизвикателство. Нуждаем се обаче и от някакъв баланс - вътрешен мир може би - защото осъзнаваме каква е ситуацията. В някои минали срещи вече постигахме този баланс, а във важни сблъсъци като утрешния на дневен ред излизат индивидуалните качества. Би било грешка, ако не променим нищо в сравнение с първия мач. В Мюнхен видях много положителни неща, но има и такива, които се нуждаят от корекция. Тогава допуснахме голове от определени грешки, които не зависеха от начина ни на игра”, каза още Хайнкес. 1/2 кръг, вторник 1 май Шампионска Лига Реал Мадрид 21:45 предстои Байерн (Мюнхен) титуляри състав детайли статистика класиране залози Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Пари Сен Жермен 6 5 0 1 25:4 (21) 15 2 Байерн (Мюнхен) 6 5 0 1 13:6 (7) 15 3 Селтик 6 1 0 5 5:18 (-13) 3 4 Андерлехт 6 1 0 5 2:17 (-15) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

Още по темата

0 0 0 1 3 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1127 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1