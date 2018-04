Световен футбол Манчини: За мен ще бъде чест да водя Италия 30 април 2018 | 17:14 - Обновена 0 0 0 0 0

"Трудно е да следя ситуацията от Санкт Петербург. Никога не съм имал контакт с Италианската футболна федерация. Ще бъде голяма чест за мен да поема националния отбор на страната. Италия е един от най-големите отбори в света", започна Манчини.

"Няма да е лесно да гледаме Световното без Италия. Мондиалът няма да е същият. Да се надяваме, че Италия ще се върне сред най-добрите в света. Нов проект? Всички искат да създават проекти, но никой няма нужното търпение. В момента националният отбор не притежава големите шампиони, които имаше преди. Вярвам обаче, че Италия разполага с футболисти, които могат да се развиват. Има нужда от търпение. В школите играят футболисти, които могат да бъдат бъдещето на националния отбор", завърши специалистът. Наставникът на Зенит Роберто Манчини вече мисли за бъдещето си, а то е свързано все повече с националния отбор на Италия. След като стана ясно, че Карло Анчелоти е отхвърлил предложението да оглави "Скуадра Адзура", сега Манчини изглежда най-вероятният вариант за поста. Италианският специалист сподели, че за него би било чест да оглави представителния тим на Италия в интервю за La Politica."Трудно е да следя ситуацията от Санкт Петербург. Никога не съм имал контакт с Италианската футболна федерация. Ще бъде голяма чест за мен да поема националния отбор на страната. Италия е един от най-големите отбори в света", започна Манчини."Няма да е лесно да гледаме Световното без Италия. Мондиалът няма да е същият. Да се надяваме, че Италия ще се върне сред най-добрите в света. Нов проект? Всички искат да създават проекти, но никой няма нужното търпение. В момента националният отбор не притежава големите шампиони, които имаше преди. Вярвам обаче, че Италия разполага с футболисти, които могат да се развиват. Има нужда от търпение. В школите играят футболисти, които могат да бъдат бъдещето на националния отбор", завърши специалистът.

1