И снукърът ще има “финали” като тениса и голфа

Общият награден фонд ще бъде 375 000 паунда, а победителят ще грабне 150 000, обяви Бари Хърн на традиционната си пресконференция в “Крусибъл” по време на Световното първенство.

Barry Hearn says this sport is entertainment. “Players need to entertain”.



Average shot time will be looked at & players named & shamed with average times published over next 12 months.



Then a rethink with possible warnings and fines if slow players don’t respond. “Let’s see.” pic.twitter.com/q2P8uiVTrJ — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 30, 2018

“Шампионатът на тура” ще бъде след Световната Гран при, където участват 32-мата най-добри в едногодишната ранглиста, както и Шампионата на играчите, където пък са топ 16. И трите събития ще се излъчват по ITV4.



