Играч на Реал: Неймар ми е идол, искам го на "Бернабеу"

“Ако Господ иска, с Неймар ще играем заедно в Реал”, заяви Винисиус пред Guardian.

Vinicius Jr on the scoresheet vs Ceara. Lovely dink. pic.twitter.com/xGtVQjVEc1 — Escojar (@Escojar) April 29, 2018

“Определено бих искал той да подпише с новия ми клуб, защото ми е мечта да сме съотборници - продължи централният нападател. - Ней е моят идол. Ако имам шанса да играя редом до него, бих бил много щастлив.”

Vinicius Jr.: Cristiano Ronaldo is my inspiration. I admire what he has been doing for the last 10 years, playing at such a high level. It is not just talent and quality but hard work too. I hope to be able to tell him that one day. [The Guardian] pic.twitter.com/ixK6Timaw2 — SB (@Realmadridplace) April 27, 2018

От началото на новия сезон в бразилския шампионат Винисиус има два гола и две асистенции в пет мача за Фламенго. "Всеки ден съм благодарен, че имам талант да бъда силен футболист. Това е мечтата на всяко момче като мен, но малцина го имаме. Ето защо сега мечтата ми е да ставам още по-добър. В тази връзка се вдъхновявам от Кристиано Роналдо. Възхищавам се на стореното от него през последните 10 години. Той се представя на толкова високо ниво! И не става дума само за талант, а и за много труд. Стискам палци един ден да мога да му кажа това лично", добави Винисиус.

