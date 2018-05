Снукър Сега ли е моментът за триумф на Дин в "Крусибъл"? 30 април 2018 | 15:57 - Обновена 0 0 0 0 0

Ding Junhui has now reached the quarter finals of the World Championship six times in the last eight years.



Can consistency turn into triumph in 2018? #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/0e43veUinz — World Snooker (@WorldSnooker1) April 30, 2018

Китаецът не загуби много време и грабна още откриващия фрейм в последния сегмент, за да си осигури повече почивка преди следващата фаза, където ще се изправи срещу един от най-постоянните в “Крусибъл” в последните години - Бари Хоукинс.

ICYMI: Ding Junhui secured the one additional frame he needed for victory over Anthony McGill, prevailing 13-4 to reach the Quarter-Finals! #BBCSnooker pic.twitter.com/3EgUPk7nBT — Live Snooker (@Livesnooker) April 30, 2018

Дин има предимство над Макгил във всеки един статистически показател, освен в дългите удари, където предимството на шотландеца е 71% срещу 70%. Иначе Дзюнхуей е реализирал 1342 точки срещу 471, вкарал е 363 топки срещу 139 и има успеваемост при ударите от 93% срещу 82%. Сейфти играта му също е била по-добра - 87% на 82%, а най-високият му брейк е 126 при 97 на шотландеца.

BTT! Ding Junhui çeyrek finale yer ayrmak için ihtiyac olan tek "frame"i hzl bir ekilde kazanarak Anthony McGill'i 13-4 malup etti. Ding, çeyrek finalde Barry Hawkins ile karlaacak. pic.twitter.com/KOH1nvGI0h — Snooker Türkiye (@snookertr) April 30, 2018

Общо в двубоя с Макгил Дин бе унищожителен, най-вече в първата сесия, като направи брейкове от 102, 81, 47, 126, 64, 75, 99, 73, 66 и 113, а съперникът му се отчете с 52, 74 и въпросното 97. Първата щека на Азия Дин Дзюнхуей очаквано се класира на четвъртфиналите на Световното първенство по снукър , след като спечели с 13:4 срещу Антъни Макгил в “Крусибъл”. Китаецът водеше с 8:0 след първата сесия, когато бе най-впечатляващ, а след втората резултатът бе 12:4 в негова полза. Това означаваше, че Дин се нуждае от само още една партия, за да си осигури шесто участие на четвъртфиналите в Шефилд в последните осем години.Китаецът не загуби много време и грабна още откриващия фрейм в последния сегмент, за да си осигури повече почивка преди следващата фаза, където ще се изправи срещу един от най-постоянните в “Крусибъл” в последните години - Бари Хоукинс.Дин има предимство над Макгил във всеки един статистически показател, освен в дългите удари, където предимството на шотландеца е 71% срещу 70%. Иначе Дзюнхуей е реализирал 1342 точки срещу 471, вкарал е 363 топки срещу 139 и има успеваемост при ударите от 93% срещу 82%. Сейфти играта му също е била по-добра - 87% на 82%, а най-високият му брейк е 126 при 97 на шотландеца.Общо в двубоя с Макгил Дин бе унищожителен, най-вече в първата сесия, като направи брейкове от 102, 81, 47, 126, 64, 75, 99, 73, 66 и 113, а съперникът му се отчете с 52, 74 и въпросното 97.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1261

1