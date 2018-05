Моторни спортове Лоренсо разкрива любопитни моменти от работата си с Роси в MotoGP 30 април 2018 | 15:36 - Обновена 0 0 0 0 2



"Реших да говоря с Мерегали. Можех да приема, че те копират настройките на мотора ми преди състезание, но това вече беше прекалено", пише Лоренсо. "Реших, че не искам Масимо да присъства на техническите ми брифинги след квалификациите. Осъмних се, че предава информацията на екипа на Роси. Той никак не хареса това".



Lorenzo alleges Rossi copied his set-ups and training routine, and was being fed information by Yamaha team management, when they were reunited in the 2013 #MotoGP season:https://t.co/rjsau4tFJD — Autosport (@autosport) April 30, 2018 Настоящият пилот на Ducati и бивш съотборник на Валентино Роси – Хорхе Лоренсо изложи любопитни твърдения от съвместната си работа с Доктора. Испанецът твърди, че Валентино е копирал неговия стил на каране при връщането си в тима на Yamaha през 2013 година. Лоренсо е почти готов с издаването на своята първа книга - "What I Learned Before 30" (б.р. "Какво научих преди 30-те"), където разказва подробно за работата си с деветкратния шампион. Според Лоренсо спортният директор на отбора Масимо Мерегали е предавал информация от неговите данни в гаража на Роси."Реших да говоря с Мерегали. Можех да приема, че те копират настройките на мотора ми преди състезание, но това вече беше прекалено", пише Лоренсо. "Реших, че не искам Масимо да присъства на техническите ми брифинги след квалификациите. Осъмних се, че предава информацията на екипа на Роси. Той никак не хареса това".Лоренсо заявява, че Валентино е имал и няколко срещи с треньора му Антонио Касчани: "Роси тъкмо се бе върнал в Yamaha, които бяха заинтересовани той да подобрява резултатите си. Разбрах, че моят треньор се е срещал с Роси и неговия треньор в Тавулия. Той вероятно е обяснил моя начин на подготовка. Когато разбрах за това, приключих работа с Антонио".

