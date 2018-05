Тенис Най-великите тенисистки в историята 30 април 2018 | 16:27 - Обновена 0 0 0 2 9



Тази година се честват 50 години от началото на Оупън ерата в тениса. През 1968 г. турнирите от Големия шлем позволяват на професионални играчи да участват в тях. По този повод американското списание “Тенис” прави своя класация за най-великите тенисисти при мъжете и жените.



Топ 25 на тенисистките:



25. НА ЛИ (Китай)

Активна: 1999-2014

Титли: 9

Титли от Големия шлем: 2 (Ролан Гарос 2011; Australian Open 2014)



Има тенисисти, които помагат за израстването на играта - първата голяма звезда на Китай в тениса я вдигна на ново ниво. Като малка е фен на Андре Агаси, разчита на мощна игра от дъното на корта и относително късно изгрява на сцената. Талантът е очевиден, особено при бекхенда й с две ръце, но след 10 години по кортовете тя бе постигнала само един четвъртфинал на турнир от Големия шлем.



Повратният момент бе през 2008 г., когато се отделя от националния отбор на Китай. През 2011 г. тя става първата азиатка с титла от Шлема. През 2014 г. стига до номер 2 в световната ранглиста и се появява на корицата на списание "Тайм".



24. КАРОЛИН ВОЖНЯЦКИ (Дания)

Активна: 2005-

Титли: 28

Титли от Големия шлем: 1 (Australian Open 2018)



"Да добавя титла от Големия шлем към биографията си е черешката на тортата", заяви Вожняцки след триумфа си на Откритото първенство на Австралия. Визитката на Каролин бе впечатляваща и преди 2018 г. - тя прекара 67 седмици на върха на световната ранглиста. Сега, когато вече има и титла от Големия шлем, е лесно да се оцени колко е добра. На пръв поглед при датчанката изпъква нейното постоянство, но се подценява какъв тактик и борец е тя. По пътя към титлата в Мелбърн тя постигна обрат от 1:5 в третия сет и спаси два мачбола.







23. АНЖЕЛИК КЕРБЕР (Германия)

Активна: 2003-

Титли: 11

Титли от Големия шлем: 2 (Australian Open 2016; US Open 2016)



Може ли някой наистина да промени кариерата си? Попитайте Кербер. Поставена под номер 7 на Australian Open през 2016 г., тя бе изправена пред мачбол за съперниката й. Това, че германката го спаси и спечели мача, не беше изненада. Това, което се случи следващите две седмици и следващите 10 месеца, беше шокиращо.



В Мелбърн Кербер победи Серина Уилямс и стигна до първата си титла от Големия шлем. След това игра на финала на "Уимбълдън", спечели US Open и завърши годината като номер 1 в света. И го направи не с традиционна физическа игра, а с борбеност, атлетизъм и прецизен избор на удари. Следващият сезон на Анжелик също бе шокиращ. През 2017 г. тя падна от номер 1 до 21-во място в световната ранглиста. Но, както тя знае, на нея й трябва един момент, за да обърне нещата.



22. ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКА (Беларус)

Активна: 2003-

Титли: 20

Титли от Големия шлем: 2 (Australian Open - 2012, 2013)



Когато Азаренка се изкачи на върха на световната ранглиста в началото на 2012 г., изглеждаше, че женският тенис е намерил наследничката на Серина Уилямс. Висока 183 сантиметра, атлетична, мощна и борбена. Избухвания, нерви, свиване на юмруци, спорове със съдии - Вика не позволява на нищо да се изпречи на пътя й.



Шест години след първата си титла от Големия шлем тя е добавила само още една. Три сезона приключиха рано за нея поради контузии, бременност и битка за родителски права. На 28 години все още има време и тя е страшно амбицирана да се върне на върха.



with pic.twitter.com/fEjJlsZAbN — victoria azarenka (@vika7) April 18, 2018

21. АМЕЛИ МОРЕСМО (Франция)

Активна: 1993-2009

Титли: 25

Титли от Големия шлем: 2 (Australian Open 2006; Уимбълдън 2006)



Бекхендът на Моресмо с една ръка и завършената й игра я направи фаворит за мнозина. Проблемът на французойката не беше в елегантните удари, а в крехката й психика. Тя се пречупи под напрежението на "Ролан Гарос" и загуби поредица от оспорвани мачове на "Уимбълдън".



Точно, когато Моресмо бе на път да бъде определена за най-добрата тенисистка без голяма титла, тя стигна до две титли от Големия шлем през 2006 г. Първата дойде, след като Жустин Енен се отказа по време на финала в Австралия, а втората след трисетова победа над Енен на "Уимбълдън". След като стигна до номер 1 в света, повече не преодоля четвърти кръг на турнир от Шлема.



20. ГАБРИЕЛА САБАТИНИ (Аржентина)

Активна: 1985-1996

Титли: 27

Титли от Големия шлем: 1 (US Open 1990)



Сабатини беше голям играч в много силно поколение. Тя трябваше да се примири да бъде в сянката на Щефи Граф, но бе номер 1 в сърцата на феновете. Както Матс Виландер, Габриела направи трансформация от дефанзивна игра за клей до завършена игра с излизания на мрежата. Завърши кариерата си с 1 победа и 11 загуби от Граф на турнири от Големия шлем, но единственият й успех бе на финала на US Open през 1990 г., а това си остана единствената й титла от Шлема. Моментът може да е бил кратък, но едва ли е имало по-сладък.







19. ХАНА МАНДЛИКОВА (Чехословакия)

Активна: 1978-1990

Титли: 27

Титли от Големия шлем: 4 (Australian Open - 1980, 1987; Ролан Гарос 1981; US Open 1985)



Дъщерята на олимпийска участничка в спринта, Мандликова се движеше плавно и удряше топката елегантно. На "Ролан Гарос" през 1981 г. тя спря серията от 72 поредни победи в Париж на Крис Евърт по пътя към титлата. Изглеждаше, че Хана ще е новата номер 1 в света, но тя така и не стигна до там. Не успя да постигне постояннството на Евърт или агресията на Мартина Навратилова, но в определен ден можеше да победи всеки. След поредица от контузии Мандликова сложи край на кариерата си през 1990 г., когато беше едва на 28.



18. ТРЕЙСИ ОСТИН (САЩ)

Активна: 1977-1994

Титли: 30

Титли от Големия шлем: 2 (US Open - 1979, 1981)



Калифорнийката можеше да приковава вниманието. На 13 тя се появи на корицата на Sports Illustrated, на 14 дебютира на US Open. Но Остин беше по-силна отколкото изглеждаше - "психологически гигант", описваше я треньорът й Робърт Лансдорп. Трейси сложи край на победната серия на Крис Евърт от 125 поредни успеха на клей, победната й серия на US Open и я свали от върха на ранглистата.



За съжаление, кариерата на Трейси бе повлияна сериозно от проблеми с гърба. До 21-годишната възраст тя вече беше извън топ 10. Тригодишният й период на върха бе достатъчен, за да намери място в Залата на славата.



17. ДЖЕНИФЪР КАПРИАТИ (САЩ)

Активна: 1990-2004

Титли: 14

Титли от Големия шлем: 3 (Australian Open - 2001, 2002; Ролан Гарос 2001)



Хилеща се 13-годишна тийнейджърка с фланелка на Барт Симпсън, Каприати започна 90-те години като поредната и според мнозина най-голямата американска надежда. В края на 1991 година тя вече бе играла на три полуфинала на турнири от Големия шлем. Следващия сезон спечели златен медал на Олимпиадата в Барселона.



Прекалено ранното й развитие се превърна в проблем и Дженифър не успя да се справи с него. През 1994 г. бе арестувана за притежание на марихуана. По-късно тя призна, че същата година е мислила за самоубийство. Историята обаче не бе приключила. След престои в различни клиники тя се завърна на корта и през 2001 г. спечели Откритото първенство на Австралия и завърши годината като номер 1.





16. ВИРДЖИНИЯ УЕЙД (Великобритания)

Активна: 1968-1986

Титли: 55

Титли от Големия шлем: 3 (US Open 1968; Australian Open 1972; Уимбълдън 1977)



Уейд имаше много успешна кариера, но остана в сянката на легенди като Били Джийн Кинг и Крис Евърт. Британката обаче имаше своите моменти. През април 1968 г. тя печели първото издание на US Open в Оупън ерата, като по пътя към титлата победи Кинг. Въпреки успехите, тя се разминаваше с трофея с най-голяма стойност - този на "Уимбълдън". Няколко дни преди да навърши 32 години Уейд се изправи срещу Евърт на полуфиналите през 1977 г. Тя направи мача на живота си, отстранява Евърт и с вълната на еуфорията два дни по-късно вдига купата на централния корт. На 100-годишната на "Уимбълдън" Уейд даде на страната си шампион.



15. ЛИНДЗИ ДЕВЪНПОРТ (САЩ)

Активна: 1993-2010

Титли: 55

Титли от Големия шлем: 3 (US Open 1998; Уимбълдън 1999; Australian Open 2000)



Девънпорт донесе нещо нов към женския тенис. "Тя обича да удря топката силно в ъглите. Много, много силно", споделя Габриела Сабатини. Ударите на американката от двете страни имаха скорост и можеха да завършат разиграването. До 19-годишната си те й бяха донесли олимпийско злато на Олимпиадата в Атланта през 1996 г.



Стилът на Линдзи щеше да е този на следващото поколение, а не техничната игра на съперничката й Мартина Хингис. През 1998 г. тя победи Хингис на финала на US Open, а следващата година я измести от първото място в световната ранглиста. На сцената обаче се появи още по-голяма физическа сила. След успехи в първите си три финала от Големия шлем Девънпорт загуби следващите четири от Винъс и Серина Уилямс. Въпреки тези загуби, Линдзи бе номер 1 в света 98 седмици и даде началото на нова ера в тениса.



14. КИМ КЛАЙСТЕРС (Белгия)

Активна: 1997-2012

Титли: 41

Титли от Големия шлем: 4 (US Open - 2005, 2009, 2010; Australian Open 2011)



Малко тенисисти са били толкова акробатични, колкото Клайстерс. Дъщерята на гимнастичка и футболист притежаваше мощни удари от дъното на корта и често впечатляваше с шпагатите си по време на мач. Освен това бе любимка на всички в тениса.



Ким имаше нещастието да играе по времето на сестрите Уилямс. В битка на две 17-годишни на US Open през 1999 г. тя изпусна преднина в края и Серина стигна до първата си титла от Големия шлем. На белгийката й трябваха още шест години, за да спечели своята първа голяма титла. След като загуби първите си четири финала от Шлема, тя спечели последните си четири и прекара 20 седмици на върха на световната ранглиста. Клайстерс не беше най-силната от това поколение, но показа, че и добрите могат да завършват първи.







13. АРАНЧА САНЧЕС ВИКАРИО (Испания)

Активна: 1985-2002

Титли: 29

Титли от Големия шлем: 4 (Ролан Гарос - 1989, 1994, 1998; US Open 1994)



"Борих се до тогава и си мисля, че можех да продължа", заяви 17-годишната Санчес Викарио, след като шокира Щефи Граф на финала на "Ролан Гарос" през 1989 г. Битката бе в основата на играта й. Пчеличката от Барселона показа друго лице на тениса. Аранча разчиташе на смесица от търпение и издръжливост. Както Габриела Сабатини, тя прекара кариерата си в сянката на Граф. През 1995 и 1996 г. испанката загуби четири поредни финала от Граф. През 1998 г. обаче стигна до третата си титла на "Ролан Гарос" след победа над Моника Селеш.



12. МАРИЯ ШАРАПОВА (Русия)

Активна: 2001-

Титли: 36

Титли от Големия шлем: 5 (Уимбълдън 2004; US Open 2006; Australian Open 2008; Ролан Гарос - 2012, 2014)



Дебютите на голяма сцена трудно могат да бъдат по-разтърсващи от този на Шарапова. Като 17-годишна през 2004 г. тя победи Серина Уилямс на финала на "Уимбълдън". "Роди се звезда", написа "Спортс Илюстрейтид". Рускинята бързо се превърна в една от най-добре продаваните марки и един от най-големите борци на корта.



Пъшканията и агресивната й игра изкарваше на показ амбиция, с която малко можеха да се справят. През 2005 г. тя стигна до първото място в световната ранглиста, а през 2012 г. вече имаше в колекцията си всички титли от Големия шлем. Миналото лято 30-годишната рускиня се завърна на корта след 15-месечно наказание за употреба на допинг.







11. МАРТИНА ХИНГИС (Швейцария)

Активна: 1994-2007

Титли: 43

Титли от Големия шлем: 5 (Australian Open - 1997, 1998, 1999; Уимбълдън 1997; US Open 1997)



Хингис има общо 25 титли от Големия шлем на сингъл, двойки и смесени двойки. На сингъл големите й успехи бяха от 1997 до 1999 г., когато спечели и петте си титли от Шлема. Тя остана на една победа от Голям шлем през 1997 г. Противно на мненията, че тя има една силна година в тениса, Мартина прекара 209 седмици като номер 1 в света.



Със своите 171 сантиметра тя не можеше да печели със сила, така че използваше всичко останало: докосване, постояннство, усещане и разнообразност. На 16 стана най-младата шампионка на Australian Open през 20-и век. До 22-годишна възраст контузиите в глезените и сестрите Уилямс я накараха да се откаже от кариерата си на сингъл. През 2013 г. Хингис бе приета в Залата на славата на 32 години.



10. ИВОН ГУЛАГОНГ (Австралия)

Активна: 1967-1983

Титли: 68

Титли от Големия шлем: 7 (Уимбълдън - 1971, 1980; Ролан Гарос 1971; Australian Open - 1974, 1975, 1976, 1977)



"Слънчевото супермомиче". Така феновете кръстиха Гулагонг по време на похода й към титлата на "Уимбълдън" през 1971 г. Тя бе поредната шампионка от Австралия, но 19-годишната тенисистка бе първата с аборигенски корени, която стигна до върха на спорта. Никой не играеше като нея. Нейната харизма и благ характер бяха подкрепени от бързи крака и още по-бързи ръце.



През 1971 г. Гулагонг стана първата, която печели "Ролан Гарос" в дебюта си. Тя се изкачи до номер 1 в света и игра на финалите на 17 от 21 турнира от Големия шлем между 1971 и 1977 г. През 1980 г. тя стана единствената майка, която е печелила "Уимбълдън" в Оупън ерата. Супермомичето се превърна в Супермайка.



9. ЖУСТИН ЕНЕН (Белгия)

Активна: 1999-2011

Титли: 43

Титли от Големия шлем: 7 (Ролан Гарос - 2003, 2005, 2006, 2007; US Open - 2003, 2007; Australian Open 2004)



"Сякаш имаме женската версия на Роджър Федерер", заяви Мартина Навратилова след титлата на Енен на "Ролан Гарос" през 2007 г. - "Или момчетата имат мъжка версия на Жустин Енен". Белгийката бе една от най-динамичните тенисистки. Бекхендът й с една ръка бе красив и ефективен. Енен прекара 117 седмици като номер 1 в световната ранглиста, игра на финалите на всички турнири от Големия шлем, а през 2007 г. спечели "Ролан Гарос" и US Open без да загуби сет. Освен това победи Серина Уилямс четири пъти на турнир от Шлема. Жустин може да не е женската версия на Федерер, но можеше да мери сили с всеки.







8. ВИНЪС УИЛЯМС (САЩ)

Активна: 1994-

Титли: 49

Титли от Големия шлем: 7 (Уимбълдън - 2000, 2001, 2005, 2007, 2008; US Open - 2000, 2001)



"Усещаш някаква вечност сякаш можеш да играеш завинаги", сподели в един момент Винъс Уилямс. 37-годишната американка оправда тези думи. Тя се справи с ранната слава, бавното приемане на семейството й, издигането на по-малката й сестра и заболяване на имунната система. 23 години след началото на кариерата й Винъс все още е в елита.



7. МОНИКА СЕЛЕШ (Югославия/САЩ)

Активна: 1989-2003

Титли: 53

Титли от Големия шлем: 9 (Ролан Гарос - 1990, 1991, 1992; Australian Open - 1991, 1992, 1993, 1996; US Open - 1991, 1992)



Трудно е да се проумее: Кой би наръгал с нож тенисистка? Той се казва Гюнтер Парше и ще остане в историята като побъркан фен на Щефи Граф. До 1993 г. нямаше нещо друго, което да може да спре 19-годишната Селеш, която бе спечелила осем от деветте си титли от Големия шлем и бе станала номер 1 в света.



6. БИЛИ ДЖИЙН КИНГ (САЩ)

Активна: 1959-1983

Титли: 78

Титли от Големия шлем: 12 (Уимбълдън - 1966, 1967, 1968, 1972, 1973, 1975; US Open - 1967, 1971, 1972, 1974; Australian Open 1968; Ролан Гарос 1972)



Кинг счупи толкова прегради на корта, колкото и извън него. От дебюта си на 16 през 1959 г. 164-сантиметровата калифорнийка показа, че може да си успешен със сервис-воле с всякакъв ръст. Атакуващ и емоционален играч, Кинг се раздаваше във всеки удар. Дори когато нейните колежки започнаха да отстъпват към основната линия в началото на 80-те години, тя запази стила си и игра полуфиналите на "Уимбълдън", когато беше почти на 40 години.







5. КРИС ЕВЪРТ (САЩ)

Активна: 1971-1989

Титли: 154

Титли от Големия шлем: 18 (Ролан Гарос - 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986; US Open - 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982; Уимбълдън - 1974, 1976, 1981; Australian Open - 1982, 1984)



"Тя рядко показваше емоции и изглеждаше толкова млада". По този начин “Спортс Илюстрейтид” описа дебюта на Евърт на US Open през 1971 г. Това описание важеше и за следващите 18 години. Тя демонстрира безпрецедентно постоянство, като завърши кариерата си с 1309 победи и 146 загуби.



Еверт достигна до полуфиналите на 52 от 56 турнира от Големия шлем, на които участва. Освен това в продължение на 13 поредни години печели поне по една титла от Шлема. Сред впечатляващите й постижения са серия от 125 поредни победи на клей и място в топ 3 на световната ранглиста 17 поредни години.



Тя избягваше излизанията на мрежата, като печелеше от дъното на корта. Замени бекхенда с една ръка с такъв с две ръце. След като Евърт показа, че той работи, този удар се превърна в новия стандарт. Минаващите удари на американката бяха поразяващи, а късата топка смъртоносна. Когато бе изместена от Мартина Навратилова през 80-те години, Еверт не се отказа, а увеличи силата и успя да отговори, като спечели последните си две титли от Големия шлем.



4. МАРГАРЕТ КОРТ (Австралия)

Активна: 1959-1977

Титли: 24

Титли от Големия шлем: 24 (Australian Open - 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973; Ролан Гарос - 1962, 1964, 1969, 1970, 1973; Уимбълдън - 1963, 1965, 1970; US Open - 1962, 1965, 1969, 1970, 1973)



"Не е имало тенисистка, която да се сравнява с нея по сила и постижения, бе написано в Залата на славата при приемането на Корт през 1979 г. Високата 175 сантиметра Маргарет е левичарка, но играеше с дясната ръка и имаше всяващо респект физическо присъствие.



Силната й ръка бе една от причините Корт да спечели всички турнири от Големия шлем като аматьор, а след това да го направи отново като професионалист. През 1970 година тя стана първата тенисистка от 17 години, която прави Голям шлем в една календарна година. Процентът й в Оупън ерата (91.2%) на победи и загуби (593-56) е най-добрият в историята.



3. МАРТИНА НАВРАТИЛОВА (Чехословакия/САЩ)

Активна: 1973-2006

Титли: 167

Титли от Големия шлем: 18 (Уимбълдън - 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990; US Open - 1983, 1984, 1986, 1987; Australian Open - 1981, 1983, 1985; Ролан Гарос - 1982, 1984)



Когато Навратилова излиза на сцената от Чехословакия като 16-годишна през 1973 г., тя не изглежда като бъдеща номер 1 в света. Изложена на западната култура за първи път, тя се пристрастява към вредни храни. Уменията й на корта обаче са очевидни. Навратилова не само е талантлива, но и смела. През 1975 г., на 18 години, тя бяга в Съединените щати. Следва нов период на адаптация и минават още три години преди тя да спечели първата си титла от Големия шлем.



До 1981 г. Навратилова отново изпада в дупка - тя губи от Евърт с 0:6, 0:6 в Амелия Айлънд. По време на този турнир тя се среща с баскетболистката Нанси Либерман. Двете изграждат Тийм Навратилова и променят начина, по който тенисистите тренират. С по-добра хранителна диета и атакуваща още по-агресивно, Мартина печели девет от десет турнира и записа 13 поредни победи срещу Еверт, като през 1983 г. статистиката й беше 86 победи и 1 загуба.







2. ЩЕФИ ГРАФ (Германия)

Активна: 1982-1999

Титли: 107

Титли от Големия шлем: 22 (Ролан Гарос - 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999; Уимбълдън - 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996; US Open - 1988, 1989, 1993, 1995, 1996; Australian Open - 1988, 1989, 1990, 1994)



От времето, когато Граф достигна до осминафиналите на "Уимбълдън" през 1984 г. на 15-годишна възраст, до последния й мач там 15 години по-късно тя играеше бърз и агресивен тенис. Германката беше последната тенисистка от елита, която държеше топката в свободната си ръка по време на разигравания. По-важно обаче бе това, което правеше с топките, които съперничките й се осмеляваха да пратят в нейна посока. След нейния фамозен форхенд в повечето случаи разиграването приключваше.



След като спечели "Ролан Гарос" на 18 години, Граф започва да пренаписва историята на тениса. Това включваше 22 титли от Големия шлем и ставайки единствената тенисистка, която е печелила всеки от тях поне по четири пъти. През 1988 г. тя стигна до Голям шлем, като украси сезона и със златен олимпийски медал от Игрите в Сеул.







1. СЕРИНА УИЛЯМС (САЩ)

Активна: 1995-

Титли: 72

Титли от Големия шлем: 23 (US Open - 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014; Уимбълдън - 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016; Australian Open - 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017; Ролан Гарос - 2002, 2013, 2014)



Серина казва, че й е трудно да си спомни време, в което не е държала тенис ракета. "Сякаш тенисът винаги е бил тук. Като ходенете на църква, като дишането", споделя тя. Начинът, по който Серина гледа на света, е формиран на напуканите кортове в Комптън, Калифорния. Там тя разви нейния всяващ страх форхенд и най-добрия сервис в историята. На същото място Уилямс разви това желание за победа, което е в основата на успехите й.



В лицето на голямата си сестра Винъс Серина имаше идол, защитник и някой, който да се стреми да задмине. Двете развиха някои нови удари в тениса, които в момента са стандарта. Серина обаче имаше нещо, което никой друг нямаше - този сервис, който многократно я е спасявал в трудни ситуации.



Въпреки цялата си увереност, тя намери и помощ отвън. От 2012 г. Патрик Муратоглу й помогна да намери нова мотивация и да канализира талантите й, като тя започна да играе по-ефективно. Резултатът бе серия, която можеше да се сравнява с тези на Мартина Навратилова и Щефи Граф, а след това тя ги задмина по големи титли. От 2012 до 2017 г. Серина имаше 287 победи и 26 загуби, увеличи титлите си от 39 на 72 и титлите от Големия шлем от 13 на 23. Освен това изравни рекорда на Граф от 186 последователни седмици като номер 1 в света.







През 80-те години Навратилова предаде щафетата на Граф, която я предаде на Серина през 90-те. Дори след като се омъжи, роди и доближава 37 години, след две десетилетия на върха, тя не изглежда готова да предаде позициите си на някой от следващото поколение. И дори да е готова, кой би поел щафетата, след като тя остави всички останали далеч зад себе си?



Тенисът се промени драстично през последните пет десетилетия от парите, технологията, екипировката, модата и политиката. Въпреки всички тези фактори, играчите си останаха сърцето на играта.Тази година се честват 50 години от началото на Оупън ерата в тениса. През 1968 г. турнирите от Големия шлем позволяват на професионални играчи да участват в тях. По този повод американското списание “Тенис” прави своя класация за най-великите тенисисти при мъжете и жените.1999-20142 (Ролан Гарос 2011; Australian Open 2014)Има тенисисти, които помагат за израстването на играта - първата голяма звезда на Китай в тениса я вдигна на ново ниво. Като малка е фен на Андре Агаси, разчита на мощна игра от дъното на корта и относително късно изгрява на сцената. Талантът е очевиден, особено при бекхенда й с две ръце, но след 10 години по кортовете тя бе постигнала само един четвъртфинал на турнир от Големия шлем.Повратният момент бе през 2008 г., когато се отделя от националния отбор на Китай. През 2011 г. тя става първата азиатка с титла от Шлема. През 2014 г. стига до номер 2 в световната ранглиста и се появява на корицата на списание "Тайм".2005-281 (Australian Open 2018)"Да добавя титла от Големия шлем към биографията си е черешката на тортата", заяви Вожняцки след триумфа си на Откритото първенство на Австралия. Визитката на Каролин бе впечатляваща и преди 2018 г. - тя прекара 67 седмици на върха на световната ранглиста. Сега, когато вече има и титла от Големия шлем, е лесно да се оцени колко е добра. На пръв поглед при датчанката изпъква нейното постоянство, но се подценява какъв тактик и борец е тя. По пътя към титлата в Мелбърн тя постигна обрат от 1:5 в третия сет и спаси два мачбола.2003-112 (Australian Open 2016; US Open 2016)Може ли някой наистина да промени кариерата си? Попитайте Кербер. Поставена под номер 7 на Australian Open през 2016 г., тя бе изправена пред мачбол за съперниката й. Това, че германката го спаси и спечели мача, не беше изненада. Това, което се случи следващите две седмици и следващите 10 месеца, беше шокиращо.В Мелбърн Кербер победи Серина Уилямс и стигна до първата си титла от Големия шлем. След това игра на финала на "Уимбълдън", спечели US Open и завърши годината като номер 1 в света. И го направи не с традиционна физическа игра, а с борбеност, атлетизъм и прецизен избор на удари. Следващият сезон на Анжелик също бе шокиращ. През 2017 г. тя падна от номер 1 до 21-во място в световната ранглиста. Но, както тя знае, на нея й трябва един момент, за да обърне нещата.2003-202 (Australian Open - 2012, 2013)Когато Азаренка се изкачи на върха на световната ранглиста в началото на 2012 г., изглеждаше, че женският тенис е намерил наследничката на Серина Уилямс. Висока 183 сантиметра, атлетична, мощна и борбена. Избухвания, нерви, свиване на юмруци, спорове със съдии - Вика не позволява на нищо да се изпречи на пътя й.Шест години след първата си титла от Големия шлем тя е добавила само още една. Три сезона приключиха рано за нея поради контузии, бременност и битка за родителски права. На 28 години все още има време и тя е страшно амбицирана да се върне на върха.1993-2009252 (Australian Open 2006; Уимбълдън 2006)Бекхендът на Моресмо с една ръка и завършената й игра я направи фаворит за мнозина. Проблемът на французойката не беше в елегантните удари, а в крехката й психика. Тя се пречупи под напрежението на "Ролан Гарос" и загуби поредица от оспорвани мачове на "Уимбълдън".Точно, когато Моресмо бе на път да бъде определена за най-добрата тенисистка без голяма титла, тя стигна до две титли от Големия шлем през 2006 г. Първата дойде, след като Жустин Енен се отказа по време на финала в Австралия, а втората след трисетова победа над Енен на "Уимбълдън". След като стигна до номер 1 в света, повече не преодоля четвърти кръг на турнир от Шлема.1985-1996271 (US Open 1990)Сабатини беше голям играч в много силно поколение. Тя трябваше да се примири да бъде в сянката на Щефи Граф, но бе номер 1 в сърцата на феновете. Както Матс Виландер, Габриела направи трансформация от дефанзивна игра за клей до завършена игра с излизания на мрежата. Завърши кариерата си с 1 победа и 11 загуби от Граф на турнири от Големия шлем, но единственият й успех бе на финала на US Open през 1990 г., а това си остана единствената й титла от Шлема. Моментът може да е бил кратък, но едва ли е имало по-сладък.1978-1990274 (Australian Open - 1980, 1987; Ролан Гарос 1981; US Open 1985)Дъщерята на олимпийска участничка в спринта, Мандликова се движеше плавно и удряше топката елегантно. На "Ролан Гарос" през 1981 г. тя спря серията от 72 поредни победи в Париж на Крис Евърт по пътя към титлата. Изглеждаше, че Хана ще е новата номер 1 в света, но тя така и не стигна до там. Не успя да постигне постояннството на Евърт или агресията на Мартина Навратилова, но в определен ден можеше да победи всеки. След поредица от контузии Мандликова сложи край на кариерата си през 1990 г., когато беше едва на 28.1977-1994302 (US Open - 1979, 1981)Калифорнийката можеше да приковава вниманието. На 13 тя се появи на корицата на Sports Illustrated, на 14 дебютира на US Open. Но Остин беше по-силна отколкото изглеждаше - "психологически гигант", описваше я треньорът й Робърт Лансдорп. Трейси сложи край на победната серия на Крис Евърт от 125 поредни успеха на клей, победната й серия на US Open и я свали от върха на ранглистата.За съжаление, кариерата на Трейси бе повлияна сериозно от проблеми с гърба. До 21-годишната възраст тя вече беше извън топ 10. Тригодишният й период на върха бе достатъчен, за да намери място в Залата на славата.1990-2004143 (Australian Open - 2001, 2002; Ролан Гарос 2001)Хилеща се 13-годишна тийнейджърка с фланелка на Барт Симпсън, Каприати започна 90-те години като поредната и според мнозина най-голямата американска надежда. В края на 1991 година тя вече бе играла на три полуфинала на турнири от Големия шлем. Следващия сезон спечели златен медал на Олимпиадата в Барселона.Прекалено ранното й развитие се превърна в проблем и Дженифър не успя да се справи с него. През 1994 г. бе арестувана за притежание на марихуана. По-късно тя призна, че същата година е мислила за самоубийство. Историята обаче не бе приключила. След престои в различни клиники тя се завърна на корта и през 2001 г. спечели Откритото първенство на Австралия и завърши годината като номер 1.1968-1986553 (US Open 1968; Australian Open 1972; Уимбълдън 1977)Уейд имаше много успешна кариера, но остана в сянката на легенди като Били Джийн Кинг и Крис Евърт. Британката обаче имаше своите моменти. През април 1968 г. тя печели първото издание на US Open в Оупън ерата, като по пътя към титлата победи Кинг. Въпреки успехите, тя се разминаваше с трофея с най-голяма стойност - този на "Уимбълдън". Няколко дни преди да навърши 32 години Уейд се изправи срещу Евърт на полуфиналите през 1977 г. Тя направи мача на живота си, отстранява Евърт и с вълната на еуфорията два дни по-късно вдига купата на централния корт. На 100-годишната на "Уимбълдън" Уейд даде на страната си шампион.1993-2010553 (US Open 1998; Уимбълдън 1999; Australian Open 2000)Девънпорт донесе нещо нов към женския тенис. "Тя обича да удря топката силно в ъглите. Много, много силно", споделя Габриела Сабатини. Ударите на американката от двете страни имаха скорост и можеха да завършат разиграването. До 19-годишната си те й бяха донесли олимпийско злато на Олимпиадата в Атланта през 1996 г.Стилът на Линдзи щеше да е този на следващото поколение, а не техничната игра на съперничката й Мартина Хингис. През 1998 г. тя победи Хингис на финала на US Open, а следващата година я измести от първото място в световната ранглиста. На сцената обаче се появи още по-голяма физическа сила. След успехи в първите си три финала от Големия шлем Девънпорт загуби следващите четири от Винъс и Серина Уилямс. Въпреки тези загуби, Линдзи бе номер 1 в света 98 седмици и даде началото на нова ера в тениса.1997-2012414 (US Open - 2005, 2009, 2010; Australian Open 2011)Малко тенисисти са били толкова акробатични, колкото Клайстерс. Дъщерята на гимнастичка и футболист притежаваше мощни удари от дъното на корта и често впечатляваше с шпагатите си по време на мач. Освен това бе любимка на всички в тениса.Ким имаше нещастието да играе по времето на сестрите Уилямс. В битка на две 17-годишни на US Open през 1999 г. тя изпусна преднина в края и Серина стигна до първата си титла от Големия шлем. На белгийката й трябваха още шест години, за да спечели своята първа голяма титла. След като загуби първите си четири финала от Шлема, тя спечели последните си четири и прекара 20 седмици на върха на световната ранглиста. Клайстерс не беше най-силната от това поколение, но показа, че и добрите могат да завършват първи.1985-2002294 (Ролан Гарос - 1989, 1994, 1998; US Open 1994)"Борих се до тогава и си мисля, че можех да продължа", заяви 17-годишната Санчес Викарио, след като шокира Щефи Граф на финала на "Ролан Гарос" през 1989 г. Битката бе в основата на играта й. Пчеличката от Барселона показа друго лице на тениса. Аранча разчиташе на смесица от търпение и издръжливост. Както Габриела Сабатини, тя прекара кариерата си в сянката на Граф. През 1995 и 1996 г. испанката загуби четири поредни финала от Граф. През 1998 г. обаче стигна до третата си титла на "Ролан Гарос" след победа над Моника Селеш.2001-365 (Уимбълдън 2004; US Open 2006; Australian Open 2008; Ролан Гарос - 2012, 2014)Дебютите на голяма сцена трудно могат да бъдат по-разтърсващи от този на Шарапова. Като 17-годишна през 2004 г. тя победи Серина Уилямс на финала на "Уимбълдън". "Роди се звезда", написа "Спортс Илюстрейтид". Рускинята бързо се превърна в една от най-добре продаваните марки и един от най-големите борци на корта.Пъшканията и агресивната й игра изкарваше на показ амбиция, с която малко можеха да се справят. През 2005 г. тя стигна до първото място в световната ранглиста, а през 2012 г. вече имаше в колекцията си всички титли от Големия шлем. Миналото лято 30-годишната рускиня се завърна на корта след 15-месечно наказание за употреба на допинг.1994-2007435 (Australian Open - 1997, 1998, 1999; Уимбълдън 1997; US Open 1997)Хингис има общо 25 титли от Големия шлем на сингъл, двойки и смесени двойки. На сингъл големите й успехи бяха от 1997 до 1999 г., когато спечели и петте си титли от Шлема. Тя остана на една победа от Голям шлем през 1997 г. Противно на мненията, че тя има една силна година в тениса, Мартина прекара 209 седмици като номер 1 в света.Със своите 171 сантиметра тя не можеше да печели със сила, така че използваше всичко останало: докосване, постояннство, усещане и разнообразност. На 16 стана най-младата шампионка на Australian Open през 20-и век. До 22-годишна възраст контузиите в глезените и сестрите Уилямс я накараха да се откаже от кариерата си на сингъл. През 2013 г. Хингис бе приета в Залата на славата на 32 години.1967-1983687 (Уимбълдън - 1971, 1980; Ролан Гарос 1971; Australian Open - 1974, 1975, 1976, 1977)"Слънчевото супермомиче". Така феновете кръстиха Гулагонг по време на похода й към титлата на "Уимбълдън" през 1971 г. Тя бе поредната шампионка от Австралия, но 19-годишната тенисистка бе първата с аборигенски корени, която стигна до върха на спорта. Никой не играеше като нея. Нейната харизма и благ характер бяха подкрепени от бързи крака и още по-бързи ръце.През 1971 г. Гулагонг стана първата, която печели "Ролан Гарос" в дебюта си. Тя се изкачи до номер 1 в света и игра на финалите на 17 от 21 турнира от Големия шлем между 1971 и 1977 г. През 1980 г. тя стана единствената майка, която е печелила "Уимбълдън" в Оупън ерата. Супермомичето се превърна в Супермайка.1999-2011437 (Ролан Гарос - 2003, 2005, 2006, 2007; US Open - 2003, 2007; Australian Open 2004)"Сякаш имаме женската версия на Роджър Федерер", заяви Мартина Навратилова след титлата на Енен на "Ролан Гарос" през 2007 г. - "Или момчетата имат мъжка версия на Жустин Енен". Белгийката бе една от най-динамичните тенисистки. Бекхендът й с една ръка бе красив и ефективен. Енен прекара 117 седмици като номер 1 в световната ранглиста, игра на финалите на всички турнири от Големия шлем, а през 2007 г. спечели "Ролан Гарос" и US Open без да загуби сет. Освен това победи Серина Уилямс четири пъти на турнир от Шлема. Жустин може да не е женската версия на Федерер, но можеше да мери сили с всеки.1994-497 (Уимбълдън - 2000, 2001, 2005, 2007, 2008; US Open - 2000, 2001)"Усещаш някаква вечност сякаш можеш да играеш завинаги", сподели в един момент Винъс Уилямс. 37-годишната американка оправда тези думи. Тя се справи с ранната слава, бавното приемане на семейството й, издигането на по-малката й сестра и заболяване на имунната система. 23 години след началото на кариерата й Винъс все още е в елита.1989-2003539 (Ролан Гарос - 1990, 1991, 1992; Australian Open - 1991, 1992, 1993, 1996; US Open - 1991, 1992)Трудно е да се проумее: Кой би наръгал с нож тенисистка? Той се казва Гюнтер Парше и ще остане в историята като побъркан фен на Щефи Граф. До 1993 г. нямаше нещо друго, което да може да спре 19-годишната Селеш, която бе спечелила осем от деветте си титли от Големия шлем и бе станала номер 1 в света.1959-19837812 (Уимбълдън - 1966, 1967, 1968, 1972, 1973, 1975; US Open - 1967, 1971, 1972, 1974; Australian Open 1968; Ролан Гарос 1972)Кинг счупи толкова прегради на корта, колкото и извън него. От дебюта си на 16 през 1959 г. 164-сантиметровата калифорнийка показа, че може да си успешен със сервис-воле с всякакъв ръст. Атакуващ и емоционален играч, Кинг се раздаваше във всеки удар. Дори когато нейните колежки започнаха да отстъпват към основната линия в началото на 80-те години, тя запази стила си и игра полуфиналите на "Уимбълдън", когато беше почти на 40 години.1971-198915418 (Ролан Гарос - 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986; US Open - 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982; Уимбълдън - 1974, 1976, 1981; Australian Open - 1982, 1984)"Тя рядко показваше емоции и изглеждаше толкова млада". По този начин “Спортс Илюстрейтид” описа дебюта на Евърт на US Open през 1971 г. Това описание важеше и за следващите 18 години. Тя демонстрира безпрецедентно постоянство, като завърши кариерата си с 1309 победи и 146 загуби.Еверт достигна до полуфиналите на 52 от 56 турнира от Големия шлем, на които участва. Освен това в продължение на 13 поредни години печели поне по една титла от Шлема. Сред впечатляващите й постижения са серия от 125 поредни победи на клей и място в топ 3 на световната ранглиста 17 поредни години.Тя избягваше излизанията на мрежата, като печелеше от дъното на корта. Замени бекхенда с една ръка с такъв с две ръце. След като Евърт показа, че той работи, този удар се превърна в новия стандарт. Минаващите удари на американката бяха поразяващи, а късата топка смъртоносна. Когато бе изместена от Мартина Навратилова през 80-те години, Еверт не се отказа, а увеличи силата и успя да отговори, като спечели последните си две титли от Големия шлем.1959-19772424 (Australian Open - 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973; Ролан Гарос - 1962, 1964, 1969, 1970, 1973; Уимбълдън - 1963, 1965, 1970; US Open - 1962, 1965, 1969, 1970, 1973)"Не е имало тенисистка, която да се сравнява с нея по сила и постижения, бе написано в Залата на славата при приемането на Корт през 1979 г. Високата 175 сантиметра Маргарет е левичарка, но играеше с дясната ръка и имаше всяващо респект физическо присъствие.Силната й ръка бе една от причините Корт да спечели всички турнири от Големия шлем като аматьор, а след това да го направи отново като професионалист. През 1970 година тя стана първата тенисистка от 17 години, която прави Голям шлем в една календарна година. Процентът й в Оупън ерата (91.2%) на победи и загуби (593-56) е най-добрият в историята.1973-200616718 (Уимбълдън - 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990; US Open - 1983, 1984, 1986, 1987; Australian Open - 1981, 1983, 1985; Ролан Гарос - 1982, 1984)Когато Навратилова излиза на сцената от Чехословакия като 16-годишна през 1973 г., тя не изглежда като бъдеща номер 1 в света. Изложена на западната култура за първи път, тя се пристрастява към вредни храни. Уменията й на корта обаче са очевидни. Навратилова не само е талантлива, но и смела. През 1975 г., на 18 години, тя бяга в Съединените щати. Следва нов период на адаптация и минават още три години преди тя да спечели първата си титла от Големия шлем.До 1981 г. Навратилова отново изпада в дупка - тя губи от Евърт с 0:6, 0:6 в Амелия Айлънд. По време на този турнир тя се среща с баскетболистката Нанси Либерман. Двете изграждат Тийм Навратилова и променят начина, по който тенисистите тренират. С по-добра хранителна диета и атакуваща още по-агресивно, Мартина печели девет от десет турнира и записа 13 поредни победи срещу Еверт, като през 1983 г. статистиката й беше 86 победи и 1 загуба.1982-199910722 (Ролан Гарос - 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999; Уимбълдън - 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996; US Open - 1988, 1989, 1993, 1995, 1996; Australian Open - 1988, 1989, 1990, 1994)От времето, когато Граф достигна до осминафиналите на "Уимбълдън" през 1984 г. на 15-годишна възраст, до последния й мач там 15 години по-късно тя играеше бърз и агресивен тенис. Германката беше последната тенисистка от елита, която държеше топката в свободната си ръка по време на разигравания. По-важно обаче бе това, което правеше с топките, които съперничките й се осмеляваха да пратят в нейна посока. След нейния фамозен форхенд в повечето случаи разиграването приключваше.След като спечели "Ролан Гарос" на 18 години, Граф започва да пренаписва историята на тениса. Това включваше 22 титли от Големия шлем и ставайки единствената тенисистка, която е печелила всеки от тях поне по четири пъти. През 1988 г. тя стигна до Голям шлем, като украси сезона и със златен олимпийски медал от Игрите в Сеул.1995-7223 (US Open - 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014; Уимбълдън - 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016; Australian Open - 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017; Ролан Гарос - 2002, 2013, 2014)Серина казва, че й е трудно да си спомни време, в което не е държала тенис ракета. "Сякаш тенисът винаги е бил тук. Като ходенете на църква, като дишането", споделя тя. Начинът, по който Серина гледа на света, е формиран на напуканите кортове в Комптън, Калифорния. Там тя разви нейния всяващ страх форхенд и най-добрия сервис в историята. На същото място Уилямс разви това желание за победа, което е в основата на успехите й.В лицето на голямата си сестра Винъс Серина имаше идол, защитник и някой, който да се стреми да задмине. Двете развиха някои нови удари в тениса, които в момента са стандарта. Серина обаче имаше нещо, което никой друг нямаше - този сервис, който многократно я е спасявал в трудни ситуации.Въпреки цялата си увереност, тя намери и помощ отвън. От 2012 г. Патрик Муратоглу й помогна да намери нова мотивация и да канализира талантите й, като тя започна да играе по-ефективно. Резултатът бе серия, която можеше да се сравнява с тези на Мартина Навратилова и Щефи Граф, а след това тя ги задмина по големи титли. От 2012 до 2017 г. Серина имаше 287 победи и 26 загуби, увеличи титлите си от 39 на 72 и титлите от Големия шлем от 13 на 23. Освен това изравни рекорда на Граф от 186 последователни седмици като номер 1 в света.През 80-те години Навратилова предаде щафетата на Граф, която я предаде на Серина през 90-те. Дори след като се омъжи, роди и доближава 37 години, след две десетилетия на върха, тя не изглежда готова да предаде позициите си на някой от следващото поколение. И дори да е готова, кой би поел щафетата, след като тя остави всички останали далеч зад себе си? 0 0 0 2 9 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3679 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1