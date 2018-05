Снукър Марк Уилямс се доближава до 1/4-финалите 30 април 2018 | 12:39 - Обновена 0 0 0 0 0

How about this?! A blind shot which ends up fluked into the opposite pocket



Classic Mark Williams pic.twitter.com/HKrb8TW74E — Live Snooker (@Livesnooker) April 30, 2018 Mark Williams - how to get out of a snooker.#Sheffield #snookerworldchampionship pic.twitter.com/XTrzShn5D2 — Merv Booth (@MervBooth) April 24, 2018

Той е шампион от 2000 и 2003, като има полуфинали през 1998 и 2011, а през 2006-а и 2016-а бе елиминиран в трети кръг. Носителят на “Тройната корона” и двукратен световен шампион Марк Уилямс крачи уверено към класиране на четвъртфиналите на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Уелския дракон води с 10:6 на Робърт Милкинс, като отново грабна погледите с екстравагантен удар, при който лявата му ръка бе под тялото, докато се бе протегнал на масата. В предишния си двубой пък той ефектно излезе от снукър и дори с флук реализира зелената. Уилямс прати бялата по цялата дължина на масата, и то без да я гледа, докато изпълнява удара.Той имаше аванс от 5:3 след първата сесия, като втората протече по идентичен начин. Носителят на 20 ранкинг титли взе първия фрейм, но след това Милкинс направи серии от 68 и 51, за да намали изоставането си до само 5:6. Следващите три партии обаче отидоха на сметката на Уелския дракон чрез поредици от 69 и 58, на които Млекаря отговори със 73 за 9:6. Уилямс обаче приключи втората сесия с брейк от 51 и в понеделник вечер ще опита да стигне за седми път в кариерата си до четвъртфиналите в “Крусибъл”.Той е шампион от 2000 и 2003, като има полуфинали през 1998 и 2011, а през 2006-а и 2016-а бе елиминиран в трети кръг.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

