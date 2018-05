Снукър Тръмп и Уолдън се захапаха здраво 30 април 2018 | 11:47 - Обновена 0 0 0 0 1

Уолдън направи страхотен дабъл по последната синя от горния борд за левия среден джоб, с който спечели петата партия в сесията, а впоследствие все пак двамата отново не можаха да се победят, като Тръмп съумя да изравни в края.

Джъд Тръмп и Рики Уолдън обещават да направят зрелищен край на сблъсъка си от втори кръг на Световното първенство по снукър , след като преди последния сегмент резултатът е 8:8. Втората сесия започна също при равенство 4:4, като двамата отново поделиха фреймовете, въпреки че Уолдън зададе темпото със спечелване на първите две партии. Асето в колодата обаче отговори подобаващо на предизвикателството с два сенчъри брейка от 100 и 103, за да запази паритета на първия интервал.Уолдън направи страхотен дабъл по последната синя от горния борд за левия среден джоб, с който спечели петата партия в сесията, а впоследствие все пак двамата отново не можаха да се победят, като Тръмп съумя да изравни в края.Дин Дзюнхуей е на път да стигне четвърти пореден четвъртфинал, въпреки че устремът му бе поспрян от Антъни Макгил. Китаецът бе унищожил опонента си в първата сесия с 8:0, но във вечерната шотландецът опази честта си и намали изоставането си до 4:12. Той направи топ брейк от 97 и бе напът да обезличи доброто впечатление, което Дин бе оставил през деня, но въпреки усилията му, Дзюнхуей реализира 113 в последната партия. Така първата щека на Азия се нуждае от още само един фрейм на сметката си, за да стигне следващия кръг.

