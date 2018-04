Лауда би накарал пилотите на Ред Бул да платят за катастрофата (видео)

Ако Ники Лауда бе начело на Ред Бул, е щял да накара Макс Верстапен и Даниел Рикардо да платят за щетите, причинени от инцидента помежду им в Баку. Двамата пилоти водеха битка на трасето в продължение на 39 обиколки, а за катастрофата е трудно да се вини само един от тях. В 39-ата обиколка Рикардо бе на сантиметри зад колата на холандеца и влезе под задните му гуми с предното си крило. Трудно е и да се прецени дали Верстапен спря по-рано в завоя или Рикардо изгуби сцепление и блокира гуми, но и двамата отпаднаха, а при тази гледка шефът на отбора Кристиан Хорнер избухна.

Инцидентът и битката между двамата съотборници напомни на тази между Люис Хамилтън и Нико Розберг и очаквано бе поискано мнението на Лауда за ситуацията и как той би се справил с нея.

"Бих ги извикал в офиса заедно с Тото Волф и тогава бих им обяснил колко по-малко пари ще получат заради щетите, които са направили", категоричен бе легендарният пилот. "Наистина. На няколко пъти ни се случваше да обсъждаме подобно нещо, когато Нико и Люис ни стряскаха".

