Уайлдър: Ако Джошуа и неговият отбор са умни, ще приемат офертата от $50 милиона

Британецът допълнително ще получи и 50 процента от печалбата от приходите от двубоя.

Wilder: If Joshua is Smart, He'll Take $50 Million - We Won't Wait! https://t.co/R3vdFwQJSv pic.twitter.com/sW2i1l2E7s — BoxingScene.com (@boxingscene) April 29, 2018

Джошуа, който има 21 победи в 21 мача на професионалния ринг, 20 от които с нокаут, държи шампионските колани във версиите Международна боксова федерация (IBF), Световната боксова асоциация (WBA), Международна боксова организация (IBO) и Световна боксова организация (WBO).

Anthony Joshua vs. Deontay Wilder: It's Complicated https://t.co/7jELcBmSBW pic.twitter.com/X9635oSRv3 — BoxingScene.com (@boxingscene) April 30, 2018

"Такъв мач ще има", убеден е Уайлдър.

Joshua's Promoter Plans To Make a "New" Offer To Wilder https://t.co/EVTWVQ0Q8z pic.twitter.com/i6eabURMB6 — BoxingScene.com (@boxingscene) April 30, 2018

