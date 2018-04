Други Така се празнува първа титла след 32-годишна пауза (видео) 30 април 2018 | 02:04 0 0 0 0 0 Young Boys Bern fans on the pitch celebrating becoming champions of Switzerland for the first time since 1986 #YoungBoysBern pic.twitter.com/1XYA8rIqwQ — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) April 29, 2018 Швейцарският Йънг Бойс не беше ставал шампион в последните 32 години, но феновете му определено знаят как се празнува подобен повод. В двубой от 32-ия кръг на местното първенство тимът от Берн спечели у дома с 2:1, а купонът започна след последния съдийски сигнал, като привържениците на “жълто-черните” нахлуха на терена и празнуваха заедно с футболистите, които след това продължиха в съблекалнята. С успеха си “пчелите” прекъснаха серията от осем поредни титли на Базел. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1610

