Невиждана доминация: ЛеБрон смачка и изхвърли Индиана от плейофите

Джеймс изигра един от най-силните си мачове в плейофите и завърши с 45 точки, 9 борби, 7 асистенции и 4 отнети топки. Суперзвездата на домакините вече е №1 в историята на НБА по отнети топки в елиминациите, задминавайки шесткратния шампион с Чикаго Скоти Пипън, който бе №1 по този показател до момента.

The most swipes in @NBA postseason history. #StriveForGreatness pic.twitter.com/ckeytaBjnT — Cleveland Cavaliers (@cavs) April 29, 2018

Освен това Краля се превърна в първият баскетболист в историята, който вкарва поне по 20 точки в 200 плейофни мача. В днешния мач той стреля 14/22 за 2 точки, 2/3 за точки и 11/15 от наказателната линия.

The first player in @NBAHistory to score 20+ in 200 playoff games. #StriveForGreatness pic.twitter.com/whGrVHfDqE — Cleveland Cavaliers (@cavs) April 29, 2018

Джеймс получи подкрепа от Тристан Томпсън, който направи “дабъл-дабъл” с 15 точки и 10 борби, Кевин Лав, реализирал 14 точки (4/7 от тройката), както и Джордж Хил, завършил с 11 точки, 6 борби и 3 асистенции.

7 assists #WhateverItTakes pic.twitter.com/xe1GQ66qhz — NBA (@NBA) April 29, 2018

Кавалиърс поведоха с 31:19 след първата четвърт, след което задържаха двуцифрената разлика и на почивката - 54:43. В третата част Индиана показа характер и стопи изоставането си до само 76:74, като двата отбора влязоха в заключителния период при този резултат. Кливланд започна последната четвърт със серия от 15-5, която отново даде на отбора преднина от повече от 10 точки, а Пейсърс не успяха да стигнат до обрат, въпреки финалния си щурм, с който само намалиха дистанцията до финалните 4 точки - 105:101.

Did we miss anything? pic.twitter.com/XVffAZQkrA — StatMuse (@statmuse) April 29, 2018

