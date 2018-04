Тенис 11 пъти Рафаел Надал - епизод 2 29 април 2018 | 18:43 - Обновена 0 0 0 7 9

19 straight match wins on clay.

46 straight set wins on clay.



Rafael Claydal....@RafaelNadal #bcnopenbs pic.twitter.com/oXQmxjX7DE — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2018

Надал запази стопроцентовата си статистика във финалите в Барселона и ще задържи лидерската си позиция в световната ранглиста, като сега му предстоят “Мастърс”-ите в Мадрид и Рим. Последният загубен финал на Матадора на клей остава именно в испанската столица през 2015 година от Анди Мъри.

Изумителният Надал вече има 46 поредни спечелени сета на червени кортове, общо 401 победи в кариерата, както и 16-и успех от 17 двубоя от началото на сезона. Купата в Барселона е 55-а на клей в колекцията на испанеца и общо 77-ма в кариерата му, с което той се изравни с друга легенда - Джон Макенроу.

The King of Clay reigns in Barcelona!@RafaelNadal captures an 11th Barcelona Open title, defeating Tsitsipas 6-2 6-1.#bcnopenbs pic.twitter.com/qaOSjOSFi5 — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2018

Циципас все пак стана първият гърк на АТР финал от 1973 година насам, когато Николас Калогеропулос загуби финала в Де Моан (САЩ) от Кларк Грабнър.

Remember his name...@StefTsitsipas has a bright future ahead!#bcnopenbs pic.twitter.com/D1AO4B4fkY — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2018

Дъждът в началото на мача (първите 4 гейма) направи и за двамата условията по-неприятни, защото топката стана по-тежка и съответно не отскачаше толкова, колкото от сух корт, а топспинът не бе толкова ефективен. Естествено, това не пречеше на Надал, защото той успява да напасне играта си на всякаква обстановка, а за Циципас също стана по-трудно, защото трябваше по-бързо да реагира с връщането на топките, а това бе допълнително по-сложно за играчите с еднорък бекхенд.



Циципас започна позитивно двубоя със сервис-гейм на нула, но при второто си подаване направи първо грешка от бекхенд, после още три от форхенд и стана плячка на Матадора, който осъществи брейк на нула за 2:1. Тъкмо когато грейна слънцето над корта, Надал направи грешка на мрежата и вкара гейма в дюс, след като бе притиснат с чудесен форхенд на гърка. Нов форхенд по обратния диагонал на Надал веднага след върнат сервис и пращане на топката в мрежата на Циципас обаче затвърдиха превъзходството на Матадора - 3:1.



Матадора проби за втори път на нула след нов форхенд-уинър и други три грешки от основната линия на младока, който не можеше да сменя посоките толкова добре и ставаше сравнително лесна жертва на великия испанец. Надал не бе безупречен до края, но бе достатъчно постоянен и дицсиплиниран, за да затвори сета на свой сервис и да дръпне в резултата с 6:2 за 40 минути игра.

Title #11 in Barcelona for @RafaelNadal!#bcnopenbs pic.twitter.com/Fu0bT0IzXY — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2018

Циципас съвсем започна да рискува да стане за резил, както повечето съперници на Надал във вторите сетове на мачовете им, след като се озова рано-рано в беда при 0-40 на свой сервис. Той успя да отрази два от брейк-пойнтите, но в крайна сметка бе пробит. Матадора започна да тероризира още повече противника си от основната линия с минаващите си удари, лишавайки го дори от възможността да пробва сервис-мрежа като тактика за намаляване на щетите. Именно такъв минаващ бекхенд, намерил ъгъла на корта, помогна за втория пробив в мача на Надал, а той бе узаконен с поредния форхенд в аут на Циципас - 3:0.

Rafa Nadal has just won his 11th title in Barcelona on Court Rafa Nadal! KING! pic.twitter.com/9XnjNHZBir — Alex (@AleRafaAlex) April 29, 2018

