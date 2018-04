Снукър "Крусибъл" не видя второто "капо" в историята, но Хигинс громи 29 април 2018 | 18:26 0 0 0 0 1

John Higgins closing in on a tournament-high 146...#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/8rhVT9EXxe — World Snooker (@WorldSnooker1) April 29, 2018

Серия от 81 в 11-ата партия пък опази частица от честта на Лисовски, който можеше да се превърне в едва втория човек, загубил на нула мач в “театъра на мечтите” в Шефилд. Единственият такъв случай засега е от 1992 година, когато Джон Парът разгромява с 10:0 Еди Чарлтън в 1 кръг.

Four-time world champion John Higgins beats Jack Lisowski with a session to spare [13-1].



What a performance to reach the quarter finals for a 14th time!



His first was in '96 #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/fQf70dpe6b — World Snooker (@WorldSnooker1) April 29, 2018

Хигинс не можа да направи максимален брейк във втори пореден мач, след като се видя принуден да комбинира с розова в даден момент от визитата си (той пропусна максимум и в първи кръг), като все пак направи пълно разчистване на стойност 146. Така великият шотландец окупира върха в класацията за най-голяма точкова серия в турнира и стана фаворит за бонуса от 10 хиляди паунда.

What a sport #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/1HcPF6lcDh — World Snooker (@WorldSnooker1) April 29, 2018

Освен въпросната серия, Хигинс направи още един сенчъри от точно 100, а затвори мача с печеливша визита на стойност 73 за крайното 13:1. Така общо в двубоя Вълшебника от Уишоу направи три стотачки и още шест халф-сенчъри брейка.



1