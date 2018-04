Американски футбол Историческо: играч с ампутирана ръка избран в Драфта в НФЛ 29 април 2018 | 13:43 0 0 0 0 3 Историческо постижение в американския футбол. Шакем Грифин стана първият играч с една ръка, избран в драфта на Националната футболна лига (НФЛ). 22-годишният лайнбек бе селектиран от "Сиатъл сийхоукс" под №141 в петия кръг. Welcome to the family, @Shaquemgriffin!! #SeahawksDraft #AgainstAllOdds pic.twitter.com/4fbuTpyl9u — Seattle Seahawks (@Seahawks) April 28, 2018 Историческо постижение в американския футбол. Шакем Грифин стана първият играч с една ръка, избран в драфта на Националната футболна лига (НФЛ). 22-годишният лайнбек бе селектиран от "Сиатъл сийхоукс" под №141 в петия кръг. Така Шакем ще играе заедно със своя еднояйчен близнак Шакил, който бе избран под №90 в третия кръг на драфта през 2017 г.



Когато е само на 4 години, лявата ръка на Шакем Грифин е ампутирана от китката надолу заради усложнение вследствие на амниотична болест. Това не му пречи да се занимава активно със спорт, като освен американски футбол с брат му са тренирали лека атлетика и бейзбол.

Историческо постижение в американския футбол. Шакем Грифин стана първият играч с една ръка, избран в драфта на Националната футболна лига (НФЛ). 22-годишният лайнбек бе селектиран от "Сиатъл сийхоукс" под №141 в петия кръг. Така Шакем ще играе заедно със своя еднояйчен близнак Шакил, който бе избран под №90 в третия кръг на драфта през 2017 г.Когато е само на 4 години, лявата ръка на Шакем Грифин е ампутирана от китката надолу заради усложнение вследствие на амниотична болест. Това не му пречи да се занимава активно със спорт, като освен американски футбол с брат му са тренирали лека атлетика и бейзбол. Двамата са неразделни, а миналата година беше първата, в която не са съотборници. Братята Грифин получават футболна стипендия от Университета на Централна Флорида и изкарват там цялата си колежанска кариера. Шакем бе една от звездите на "Ю Си Еф найтс" през миналия сезон, в който брат му подписа професионален договор и премина в НФЛ. Шакем попада в идеалния отбор на Атлетическата конференция за втора поредна година, а през 2017 г. печели и наградата за защитник на сезона. През март той пробяга 36.58 метра под 4.38 секунди, като по този начин даде най-доброто време, постигнато от лайнбек, откакто НФЛ започна да води такава статистика през 2003 г. Редица специалисти твърдят, че Шакем Грифин не притежава идеалната физика за лайнбек. Той е висок 183 см и тежи 103 кг., но пък компенсира с впечатляващ атлетизъм. "Това значи толкова много за мен. Аз съм изключително благословен. Определено бяха трудни три дни на драфта. Дни, изпълнени с много тревожност. Сега обаче съм готов да отида там, да работя здраво и да започна нещо страхотно", каза Шакем Грифин след избирането му в драфта. btvnovinite.bg

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1936 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1