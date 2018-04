Снукър "От нищо - нещо" ли е бутането между Рони и Картър? 29 април 2018 | 12:35 0 0 0 0 1

Little bit of needle between Ali Carter and Ronnie O'Sullivan



@Eurosport_UK pic.twitter.com/j5JWC9y9zq — Sporting Life (@SportingLife) April 28, 2018

“Няма много място в “Крусибъл”, ако беше пет-шест сантиметра по-тясно, нямаше да може да се провеждат турнири. Случват се такива побутвания, понякога се докосвате. Във Формула 1 постоянно има контакти между колите, а тук имаме контакти между хората. Беше нищо, просто се случи под моментното напрежение и вече е минало. Няма лоши чувства между мен и Али, познаваме се от 10-годишни и сме тренирали заедно.



Не мисля, че много играчи говорят помежду си по време на мачовете. Стивън Хендри и Стив Дейвис не си приказваха. Аз също не искам да говоря по време на мач, защото не може да градиш близка връзка със съперника си на масата, ние сме конкуренти и не искам да съм твърде дружелюбен.

Here's my exchange with Ronnie O'Sullivan after his exit from the World Championship.

He gets quite fiery #bbcsnooker pic.twitter.com/oSfaHzqqE4 — Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) April 28, 2018

Като цяло Али беше по-добрият от мен във всичките сесии. Изостанах много в началото, както беше и срещу Стивън Магуайър, когато просто ми се размина, така да се каже. Тук постоянно бях в ситуация да се опитвам да се закача за него през целия мач, а така не можеш да спечелиш световната титла. Знам го, но Али е много добър играч и му пожелавам късмет занапред. Не бях достатъчно добър”, обясни О’Съливан.



Картър също сподели, че няма контекст на случилото се и не смята, че трябва да му се обръща такова внимание.



