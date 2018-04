Снукър Да стигнеш 1/4-финал в “Крусибъл” след само една сесия 29 април 2018 | 11:45 - Обновена 0 0 0 1 1

Relentless!



John Higgins wins 8/8 frames in the first session of his Last 16 match against Jack Lisowski, making a century break en route.



Lisowski has it all to do tomorrow... Is there any way back against the four-time champ? [8-0] #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/tVNw4Z80jj — World Snooker (@WorldSnooker1) April 28, 2018

Все пак, миналата година Хигинс изтърва аванс от 10:4 на финала срещу Марк Селби, а в мач от първи кръг станахме свидетели на обрат на Марко Фу от 1:7 до 10:9 над Люка Бресел. Естествено, Хигинс не е Бресел, а Лисовски не е Селби, колкото и симпатичен да стана на зрителите в “Крусибъл” с атрактивния си стил на игра и бързо взимане на решения на масата. Вълшебника от Уишоу бе неудържим в първия сегмент от двубоя и направи сенчъри брейк от 101 точки, плюс още четири халф-сенчъри серии - 62, 68, 56 и 68. Лисовски имаше шансове във всичките фреймове от сесията, но не се възползва от тях и засега остава “капо” в първия си двубой в “Крусибъл” от тази фаза.

END OF SESSION: Mark Williams produces breaks of 65, 87 and 53 on the way to a 5-3 lead over Robert Milkins! #BBCSnooker pic.twitter.com/65B7LVGitX — Live Snooker (@Livesnooker) April 28, 2018

Друг носител на “Тройната корона” - Марк Уилямс - също се оттегли с преднина срещу квалификант, но “само” 5:3 срещу Робърт Милкинс. Уелския дракон наложи преимуществото си с брейкове от 65, 87 и 53, а двамата с Млекаря допринесоха за доброто настроение на зрителите с чувството си за хумор.







Милкинс завърши своя печеливша серия в стила на противника - изпълнявайки удар по последната черна, докато държи щеката само с една ръка, без мост. Уилямс се усмихна на действието на опонента си, а малко по-късно избута с ръка съдията Брендън Моор, точно както Рони О’Съливан и Али Картър се бяха сборичкали в своя осминафинален двубой. Round 2 #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/hM4RdzLljM — World Snooker (@WorldSnooker1) April 28, 2018 Четирикратният световен шампион и носител на 30 ранкинг титли Джон Хигинс е вече с единия крак на четвъртфиналите на Световното първенство по снукър , след като унищожи Джак Лисовски с 8:0 в първата сесия на двубоя им в “Крусибъл” от втори кръг. Вълшебника от Уишоу ще трябва да стане жертва на един от най-паметните обрати в историята на “театъра на мечтите” в Шефилд, за да изпусне мястото си в следващата фаза.Все пак, миналата година Хигинс изтърва аванс от 10:4 на финала срещу Марк Селби, а в мач от първи кръг станахме свидетели на обрат на Марко Фу от 1:7 до 10:9 над Люка Бресел. Естествено, Хигинс не е Бресел, а Лисовски не е Селби, колкото и симпатичен да стана на зрителите в “Крусибъл” с атрактивния си стил на игра и бързо взимане на решения на масата. Вълшебника от Уишоу бе неудържим в първия сегмент от двубоя и направи сенчъри брейк от 101 точки, плюс още четири халф-сенчъри серии - 62, 68, 56 и 68. Лисовски имаше шансове във всичките фреймове от сесията, но не се възползва от тях и засега остава “капо” в първия си двубой в “Крусибъл” от тази фаза.Друг носител на “Тройната корона” - Марк Уилямс - също се оттегли с преднина срещу квалификант, но “само” 5:3 срещу Робърт Милкинс. Уелския дракон наложи преимуществото си с брейкове от 65, 87 и 53, а двамата с Млекаря допринесоха за доброто настроение на зрителите с чувството си за хумор.Милкинс завърши своя печеливша серия в стила на противника - изпълнявайки удар по последната черна, докато държи щеката само с една ръка, без мост. Уилямс се усмихна на действието на опонента си, а малко по-късно избута с ръка съдията Брендън Моор, точно както Рони О’Съливан и Али Картър се бяха сборичкали в своя осминафинален двубой.

Още по темата

0 0 0 1 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2811 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1