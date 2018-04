Зимни спортове Сан Хосе изравни серията с Лас Вегас след две продължения 29 април 2018 | 11:28 0 0 0 1 0



Celebrate good times come on pic.twitter.com/hwTIXsavta — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) April 29, 2018 "Златните рицари", които спечелиха първия мач от серията със 7:0, водеха с 2:0 30 секунди след началото на втория период след две попадения на Уилям Карлсон, но с два гола на Бред Бърнс и един между тях на Кутур гостите от Сан Хосе успяха да направят пълен обрат в рамките на 12 минути и 7 секунди.



LOGAN. COUTURE.



GAME. OVER. pic.twitter.com/lndVSu2EI9 — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) April 29, 2018 В третия период падна само един гол, а негов автор стана Нейт Шмид, който възстанови равенството за 3:3. Така се стигна до продълженията, в първото от които нямаше попадения, но малко след началото на второто Кутур изненада стража на домакините Марк-Андре Флюри с удар от малък ъгъл, донасяйки победата на "акулите".

С гол на Логан Кутур 5:13 минути след началото на второто продължение Сан Хосе победи като гост Лас Вегас и изравни на 1:1 победи полуфиналната серия между двата отбора от плейофите в Западната конференция на Националната хокейна лига. Поражението бе първо в плейофен мач за играещия първия си сезон в лигата тим от щата Невада, който е първия кръг на елиминациите разби с 4:0 победи Лос Анджелис.

