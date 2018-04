НБА Бостън се класира за втория кръг на плейофите 29 април 2018 | 10:45 - Обновена 0 0 0 0 1



We defended our house in Game 7 and got the win against the Bucks. Now it’s onto Round 2 against the 76ers. pic.twitter.com/SnVgWMXW9X — Boston Celtics (@celtics) April 29, 2018 Гардът Тери Розиър, който замества контузения Кайри Ървинг, направи поредния си отличен мач за домакините и приключи срещата с 26 точки, 6 борби и 9 асистенции. Още 26 точки за победата на Бостън добави Ал Хорфорд, а новобранецът Джейсън Тейтъм реализира 20.



Hell of a series @celtics. pic.twitter.com/ZPdiXekhpE — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 29, 2018 За отбора на Милуоки, който така и не успя да спечели нито един от четирите си мача като гост, Крис Мидълтън приключи с 32 точки. Ерик Бледсо добави 23 точки, а звездата на тима Янис Антетокунбо остана с 22. Всички останали играчи на гостите обаче се комбинираха за едва 17 точки, което се оказа решаващо за изхода на срещата.



В следващия кръг на плейофите Бостън ще играе с Филаделфия, като играчите на Брад Стивънс ще имат домакинско предимство и в тази серия. Първият мач е в нощта на понеделник срещу вторник.

