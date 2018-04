Танак е на крачка от първата победа за 2018-а във WRC, драма при Мийк (видео)

От Танак започва неделния състезателен ден на рали Аржентина с 46.5-секундно предимство и въпреки някои притеснения около неговата Toyota, е фаворит за победата. Пилотът на Citroen Крис Мийк пък отпадна от битката за подиум, тъй като спука гума при удар в скала.

