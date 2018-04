Снукър Трети пореден 1/4-финал в "Крусибъл" за Воина 29 април 2018 | 01:00 0 0 0 0 0

Enjoy the epic Masters final in January?



Good news.@KyrenWilson & @pistol147 will meet again, in the quarter finals of the @Betfred World Championship! #ilovesnooker pic.twitter.com/2SGolLN798 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 28, 2018

Алън по-рано си бе осигурил мястото на четвъртфиналите след 13:8 над Джо Пери, а сега Уилсън спря мечтания поход на Джоунс, който първо в "Деня на Страшния съд" в квалификациите разнищи Уенбо Лян с 10:0, а в първи кръг в "театъра на мечтите" в Шефилд подчини с 10:9 един от носителите на "Тройната корона" и един от най-постоянните през сезона Шон Мърфи.



Голяма част от интригата в двубоя бе елиминирана още в първите две сесии, като Уилсън имаше комфортен аванс от 11:5 преди заключителния сегмент и не се нуждаеше от много време, за да затвори мача в своя полза. Той реализира брейк от 79 в 17-ия фрейм, макар в края му да загуби голяма част от върха на щеката си с последния удар. След 15-минутна пауза, в която опита да ремонтира атрибута, спечели и следващата му нужна партия, за да приключи успешно двубоя.

@KyrenWilson: "Fortunately, it happened at the end of the match"



Tip trouble couldn't prevent former Shanghai Masters champion Wilson from wrapping up a L16 victory over Jamie Jones.



He's through to face @Pistol147 in a repeat of the Masters final! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/YM2jGKyN26 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 28, 2018

