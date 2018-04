Снукър Земетресение в "Крусибъл" - немислима загуба на Рони О'Съливан! 28 април 2018 | 19:04 - Обновена 0 0 0 0 4

The favourite is out!



Five-time winner Ronnie O'Sullivan suffers a surprise second round exit in the World Championship after a 13-9 defeat by Ali Carter.#bbcsnooker pic.twitter.com/CUX4A6ngvw — BBC Sport (@BBCSport) April 28, 2018

Картър ще играе срещу Марк Уилямс или Робърт Милкинс на четвъртфиналите.



Първият фрейм от последната сесия (започнала при 9:7) бе рядко срещан, защото Картър бе на брейк от 37, преди изненадващо да сбърка по жълтата с удължителя. Той обаче едва ли е очаквал тази грешка да му коства партията, тъй като масата изобщо не бе лесна за Ракетата - четири червени бяха долепени до горния борд, а още една бе “сейфти” до левия. О’Съливан направи изумителен брейк, преминал през изключително технично развиване на проблемните червени. За 25-ата си точка от визитата той вкара черната с удължителя и успя да развие и трите топки на горния борд, а впоследствие и онази на дългия. Разчистване до розова му бе повече от достатъчно (фрейм-болът бе кафява), за да намали пасива си на 8:9 по бляскав начин.



Втората партия също започна със сейфти размяна, макар доста по-продължителна от предишната. Този път топките бяха разпръснати в средата на масата и бяха далеч по-благоприятни за голяма точкова серия, че остана впечатлението, че който успее да спечели тактическия дуел, ще направи печеливша визита. Рони пресили бялата при “тъчинг бол” и остави сложна червена за Капитана, който я реализира и започна да изгражда брейка си. Toй обаче направи грешка и спря на 63, връщайки съперника си на масата, а О’Съливан направи 25 и постави снукър по последната червена. Картър обаче пак спечели сейфти размяната и разчисти до розова, за да дръпне с 10:8.



Следващата партия бе още по-драматична и нервна, като двамата дори прибегнаха до физически контакт. Поредният завързан тактически дуел изглежда бе спечелен от Капитана, а преди това малко късметлийски Рони успя да постави снукър и опита да се пошегува, че преди това се е случило в полза на Капитана. Ракетата обаче никак не бе очарован от случващото се, защото изоставаше с 25:51 при оставащи само цветовете на масата, при което откровено изблъска с лакът съперника си. В крайна сметка биткаджийският фрейм отиде отново на сметката на Картър, който запази тенденцията да печели защитните надлъгвания със съперника си и дръпна значително с 11:8.

This is getting physical!



Was this deliberate...?#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/91cWfhaod8 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 28, 2018

Рони първи имаше възможност да изгради печеливш брейк в следващия фрейм и направи серия от 59, оставяйки шест червени за опонента си, който обаче сбърка още първата с удължителя и не можа да се възползва от шанса си - 11:9.



След паузата отново изглеждаше, че О’Съливан ще наложи преимуществото си само с една печеливша визита, но серията му спря на 54, след като изненадващо пропусна синята от оригиналната позиция и остави четири червени на Картър при 54-10. Капитана ги реализира и при изоставане от 20 точки се насочи към цветовете, вкарвайки трудна жълта, с което изпепели надеждите на Ракетата за фрейма. С реализирането на черната за брейк от 51 Картър се доближи само на една партия от елиминиране на петкратния шампион.

WHAT. A. MATCH. @TheCaptain147 secures his first ranking victory over @ronnieo147 in a Crucible classic that had it all!



He comes out a 13-9 winner, through to the quarter finals of the @Betfred World Championship! #ilovesnooker pic.twitter.com/HRwiDMnEGO — World Snooker (@WorldSnooker1) April 28, 2018

