Първи финал за 19-годишната сензация в Барселона

Just a reminder that until last week, @StefTsitsipas had not yet won a tour level match on the clay...#bcnopenbs pic.twitter.com/E13SCUdvlP — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2018

Циципас прави истински фурор в Барселона, защото по пътя си към мача за титлата елиминира утвърдени специалисти на клей като седмия поставен Диего Шварцман, Алберт Рамос-Виньолас и третия в схемата Доминик Тийм, преди да обезличи и “палача на Григор Димитров” Кареньо-Буста, с което лиши домакинските фенове от възможността за изцяло испански финал.

.@StefTsitsipas logra su pase a la final tras derrotar a @pablocarreno91 por 76, 63! pic.twitter.com/K01DASW54K — BcnOpen BancSabadell (@bcnopenbs) April 28, 2018

Циципас наниза 23 уинъра срещу само 12 на съперника, като демонстрира страхотна дисциплина и направи доста по-малко непредизвикани грешки - 21 срещу 28 (13:18 от форхенд и 8:9 от бекхенд, 0:1 двойни грешки). Испанецът бе доста по-неефективен от ретур и това му изигра лоша шега, като само веднъж стигна до точка за пробив и я материализира - когато Циципас сервираше за първия сет при 5:4, но загуби подаването си и продължи първата част.

First @ATPWorldTour final for @StefTsitsipas!



Solid performance to top Carreno-Busta 7-5 6-3.#bcnopenbs pic.twitter.com/XiTHyHGNHx — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2018

