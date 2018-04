Снукър 20-годишният дебютант в “Крусибъл” знае защо е загубил 1/8-финала 28 април 2018 | 15:55 - Обновена 0 0 0 0 0



В крайна сметка обаче Хаотян изоставаше от съперника си по отношение на защитните удари и огромната разлика в опита наклони везните в полза на Хоукинс.

Never in doubt!@TheHawk147 holds off Lyu after that incredible comeback to book himself a place in the quarter finals of the @Betfred World Championship! #ilovesnooker pic.twitter.com/QERVfDFwj0 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 28, 2018

“При 10:10 се чувствах отлично, но следващият фрейм беше изключително важен. Изборът ми на сейфти удар не бе правилен и доведе до грешка, от която Бари се възползва. Имах своите шансове, но не се възползвах от тях. Справих се добре в турнира, но липсата на опит, изборът на удари и лошата сейфти игра доведе до загубата. Ще работя по въпроса, за да стана по-добър.



Чувствах се добре в продължение на мача и не бях особено нервен, чувствах, че мога да свърша работата докрай. Нямам търпение да се върна в “Крусибъл”, защото атмосферата е страхотна. Публиката е много ентусиазирана и не може да се сравни с никой друг турнир. Като цяло сезонът ми беше добър, но се надявам следващият да е още по-добре. Искам да ставам все по-добър”, сподели Хаотян след поражението.

Lyu Haotian: "I had a very good first round result here but a lack of experience and poor safety cost me. I am going to go away and work on those." #bbcsnooker pic.twitter.com/5UgXayq7N4 — Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) April 28, 2018

“Лю е невероятен, ако продължава така, ще стигне далеч. През цялото време се опитвах да му дръпна в резултата, но той не спираше да намалява аванса ми и поддържаше много добър стандарт на игра. Когато Лю е на върха, аз отдавна ще съм приключил кариерата си”, похвали съперника си Хоукинс. 20-годишният китайски дебютант на Световното първенство по снукър в “Крусибъл” Хаотян Лю разбира причините за загубата с 10:13 от Бари Хоукинс в битката за място на четвъртфиналите. Китаецът губеше след първите две сесии с 3:5 и 7:9, но успя да стигне до равенство 10:10, и то наказвайки груба грешка на Ястреба, който вкара бялата топка при сейфти удар по розовата.В крайна сметка обаче Хаотян изоставаше от съперника си по отношение на защитните удари и огромната разлика в опита наклони везните в полза на Хоукинс.“При 10:10 се чувствах отлично, но следващият фрейм беше изключително важен. Изборът ми на сейфти удар не бе правилен и доведе до грешка, от която Бари се възползва. Имах своите шансове, но не се възползвах от тях. Справих се добре в турнира, но липсата на опит, изборът на удари и лошата сейфти игра доведе до загубата. Ще работя по въпроса, за да стана по-добър.Чувствах се добре в продължение на мача и не бях особено нервен, чувствах, че мога да свърша работата докрай. Нямам търпение да се върна в “Крусибъл”, защото атмосферата е страхотна. Публиката е много ентусиазирана и не може да се сравни с никой друг турнир. Като цяло сезонът ми беше добър, но се надявам следващият да е още по-добре. Искам да ставам все по-добър”, сподели Хаотян след поражението.“Лю е невероятен, ако продължава така, ще стигне далеч. През цялото време се опитвах да му дръпна в резултата, но той не спираше да намалява аванса ми и поддържаше много добър стандарт на игра. Когато Лю е на върха, аз отдавна ще съм приключил кариерата си”, похвали съперника си Хоукинс.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 364

1