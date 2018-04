Снукър За шести пореден път Ястреба е четвъртфиналист в "Крусибъл" 28 април 2018 | 14:57 - Обновена 0 0 0 0 0



От 2013 година насам Хоукинс има класиране на финал и още три участия на полуфиналите, като му предстои непредсказуем сблъсък с Дин Дзюнхуей или Антъни Макгил на 1/4-финала.

What a battle



Barry Hawkins beats Lyu Haotian 13-10 to reach the quarter-finals of the World Championship #bbcsnooker pic.twitter.com/a6fZUeL8WB — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 28, 2018

Ястреба спечели първия истински маратон в Шефилд тази година, преодолявайки Стюърт Карингтън с 10:7, а срещу Хаотян водеше през почти цялата продължителност на мача, преди сам да си направи живота труден с елементарна грешка - вкарвайки кюбола при сейфти удар по розовата - за 10:10. Хоукинс установи аванс от два фрейма още след първата сесия (5:3), а във втората набързо добави още три на сметката си с брейкове от 124, 83 и 61. Вместо да се възползва от опита и преднината си обаче, Ястреба допринесе за връщането на интригата в двубоя. Хаотян спечели четири поредни партии със серии от 125, 72, 79 и 60, правейки резултата 8:7, преди англичанинът да спечели най-биткаджийския фрейм с реализиране на последните жълта и зелена.

Never in doubt!@TheHawk147 holds off Lyu after that incredible comeback to book himself a place in the quarter finals of the @Betfred World Championship! #ilovesnooker pic.twitter.com/QERVfDFwj0 — World Snooker (@WorldSnooker1) April 28, 2018

20-годишният китаец направи немислимото в първата мини-сесия от последния сегмент на мача, печелейки я с 3:1 и съответно изравнявайки резултата на 10:10. Ключов за равенството бе фаулът по бялата, но Хаотян заслужава похвали за силното си начало, когато стигна до 9:9 с брейкове от 91 и 100, и то без съперникът му да вкара нито една топка. Хоукинс обаче запази самообладание и демонстрира класа и хладнокръвие в следващите три фрейма, които спечели с поредици от 54, 132 и 76 за крайното 13:10.

Lyu Haotian: "I had a very good first round result here but a lack of experience and poor safety cost me. I am going to go away and work on those." #bbcsnooker pic.twitter.com/5UgXayq7N4 — Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) April 28, 2018

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

1