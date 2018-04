Тенис Кокаинът съсипва животи, приключих с него 28 април 2018 | 14:19 - Обновена 0 0 0 0 2 Преди 12 месеца проба от кръвта на Дан Еванс - тогава №43 в света - взета по време на турнира в Барселона, се оказа положителна за употреба на кокаин. Това доведе до 12-месечно наказание за британеца, който предстои да се завърне този уикенд на Чалънджър турнир в Глазгоу. "Не бих искал да се връщам към случилото се. Случи се, мина и сега го няма, в моите очи. Кокаинът е ужасна дрога - не просто в спорта, ужасен е за живота, той съсипва животи", коментира Еванс.

"Не бих искал да се връщам към случилото се. Случи се, мина и сега го няма, в моите очи. Кокаинът е ужасна дрога - не просто в спорта, ужасен е за живота, той съсипва животи", коментира Еванс. Еванс беше запитан дали това е било единичен случай. "Не искам да отговарям на подобни въпроси. Никога преди това не съм давал положителни проби. Дадох такава на един тест", отвърна той. Back on Court



Dan Evans is raring to go at the #GlasgowTrophy this weekend as he begins his comeback from his one-year ban. pic.twitter.com/MuS4SHs5rf — SNS Group (@snsgroup) April 27, 2018 "Взех го извън турнира. Беше грешно решение. Беше най-лошото нещо, което съм правил. Беше ужасно, разочаровах много хора. Не само това - случката донесе нежелани заглавия за тениса. Един господ знае какво са си помислили някои от легендите в играта, когато са видели заглавията", каза още Еванс.

"Взех го извън турнира. Беше грешно решение. Беше най-лошото нещо, което съм правил. Беше ужасно, разочаровах много хора. Не само това - случката донесе нежелани заглавия за тениса. Един господ знае какво са си помислили някои от легендите в играта, когато са видели заглавията", каза още Еванс. Той коментира и липсата на особена подкрепа от останалите британски тенисисти: "Погледнете на въпроса така: аз не съм очаквал те да ми пишат. Изобщо не съм бил разочарован, че това не се е случило". Dan Evans is back on a tennis court. His return from a year-long drugs ban begins in qualifying for the Glasgow Challenger at Scotstoun this weekend pic.twitter.com/sDP6skWiSC — Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) April 27, 2018 Относно бъдещето, Еванс коментира, че не приема нищо за даденост и непрекъснато е имал съмнения и ще ги има занапред, докато не се завърне, където е бил. "Никой не обича неизвестността, а аз съм в нея. Ще има лоши дни, както във всяка работа, но да се надяваме, че добрите дни ще бъдат повече от лошите. Една година е дълъг период. Ще трябва отново да си извоювам респекта на останалите. Но в това предизвикателство има нещо вълнуващо", каза британецът.



Tennis24.bg Относно бъдещето, Еванс коментира, че не приема нищо за даденост и непрекъснато е имал съмнения и ще ги има занапред, докато не се завърне, където е бил. "Никой не обича неизвестността, а аз съм в нея. Ще има лоши дни, както във всяка работа, но да се надяваме, че добрите дни ще бъдат повече от лошите. Една година е дълъг период. Ще трябва отново да си извоювам респекта на останалите. Но в това предизвикателство има нещо вълнуващо", каза британецът.Tennis24.bg

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3681 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1