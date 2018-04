Тенис Новата "златна ера" на Рафаел Надал 28 април 2018 | 13:44 0 0 0 0 1 Infosys ATP Beyond The Numbers ни показва, че Рафаел Надал е спечелил повече от 50 % от точките, в които е посрещал в Монте Карло. Извиси ли се той до ново ниво на 31 години? Очите ни го виждат, опонентите му го чувстват, а стистиките го потвърждават. Златната ера на Рафа тече точно в момента.

UPDATE: With win today @bcnopenbs, @RafaelNadal closes in on becoming only 4th player in Open Era with 400 victories on clay.

Guillermo Vilas 659-162 (.803)

Manuel Orantes 502-150 (.770)

Thomas Muster 422-127 (.769)#Nadal 399-35 (.920)

Note: All left-handers — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 27, 2018 Проучване на Infosys ATP Beyond The Numbers показва, че процента на спечелени точки от Надал в Монте Карло е бил по-висок само един път преди – през 2010 година. Матадора е спечелил 60.9 процента (298/489) от всичките си мачове през миналата седмица, което е второто най-добро постижение от всички негови 11 шампионски представяния в Монако. Точки, спечелени на втори сервис Един от най-влиятелните аспекти в играта на Надал в Монте Карло бе неговият втори сервис. Той спечели 67.5 % от точките, изиграни на негов втори начален удар. Това е най-доброто му постижение в тази графа за турнира. Точки от посрещане Трудно е човек да си представи, че испанецът може да превърне сервиса на опонента си в слабост, но именно това успява да стори той всяка година в Монте Карло. Надал е спечелил 50.8 % от точките, в които е посрещал, което означава, че е надделявал повече пъти от изпълнителя на началния удар. От 11-те пъти, в които е печелил в Монте Карло, той печели средно по 51.5 % от точките, в които посреща, като най-доброто му постижение идва през 2010-а, когато стига до 58.8 %. Да сервираш срещу Рафа не е предимство в Монако. Поредни спечелени сетове на клей С победата си над Мартин Клижан, Надал стигна до 42 поредни спечелени сета на клей. Походът му към титлата в Монте Карло миналата седмица допринесе за 10 от тях, като само в един се стигна до 6-4. Световният номер 1 е под пара в началото на новия сезон на клей. Съперниците му се затрудняват с това да спечелят геймове, да не говорим за сетове или мачове. Най-великият състезател на клей в историята доминира на любимата си настилка, при това както никога преди. TennisKafe.com по ATP

