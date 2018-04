Фьодор с 10 кг по-лек от Франк Мир

Руската ММА легенда Фьодор Емеляненко – Императора, се оказа с 10 кг по-лек от своя противник Франк Мир. Двамата ще участват в четвъртфинален двубой от турнира на веригата „Белатор“ в тежка категория. Шоуто ще се проведе в Роузмънт.

По време на кантара бившият световен шампион по самбо се оказа, че тежи 108,8 кг. Теглото на Мир беше 118,6 кг.

"When he starts flippin' the switch it’s a whole different Fedor."



Ep. 3 of #BellatorCountdown #Fedor vs @thefrankmir just dropped on our Youtube page: https://t.co/6kQmgaO3Zb #Bellator198 #BellatorWGP pic.twitter.com/B4UQ5J0urm