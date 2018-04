Джарел Милър: Паркър победи Джошуа

Непобеденият американски боксьор в тежка категория Джарел Милър шокира всички журналисти преди своя мач тази нощ в Бруклин, където ще срещне Жоан Дюопа (Франция). Претендентът, който беше спряган за потенциален съперник на Кубрат Пулев, обяви, че Джоузеф Паркър е победил Антъни Джошуа в техния мач. Битката в Кардиф приключи с успех по точки за британеца, който обедини три от световните титли в тежка категория.

Weigh ins complete. Me 304lb vs a 244lb French Fry! Who makes 300 look this good!!! Time to go to work. @djself @djricopromopage @djenvy @boxinghype @boxingempire @boxinghighlights @boxing_universe_ @boxing_sweet_science2.0 @boxingfanatik @boxingmaniacs @boxingroyalty pic.twitter.com/Ii81jjcPMj