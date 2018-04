Довициозо: ГП на САЩ доказа, че слабостите на Ducati са прекалено големи

Лидерът в MotoGP Андреа Довициозо заяви, че състезанието за Гран При на САЩ на "Остин" преди седмица е доказало, че слабостите на Ducati продължават да са прекалено големи. След като победи в Катар Дови продължи с две неособено силни представяния в Аржентина и САЩ със съответно шесто и пето място. В Щатите италианецът бе с 13 секунди по-бавен от основния си конкурент за титлата и победител Марк Маркес от Honda. Проблемите са били свързани с превъртане на задната гума и проблеми при завоите, които са се отразили на ускорението на мотора.

"Потвърдихме, че негативните ни страни са прекалено големи. В края взех максимума от ситуацията на "Остин", но още преди старта ние знаехме, че на тази писта няма да сме бързи. Логично е, когато работиш през зимата да очакваш прогрес. Ние все още не сме достатъчно конкуренти. Honda изглежда прекалено силна. През паузата те са направили много подобрения и затова всичките им пилоти сега се представят на такова ниво. Аз се надявах на повече от Аржентина и САЩ", разкри Дови.

Той отново е лидер в генералното класиране, макар и само с една точка. "Класирането показва, че все пак се справихме добре с първите три кръга. Не перфектно, но добре. Това не означава, че съм спокоен. Suzuki също са много силни и много пилоти са в по-добра форма от миналия сезон".

Andrea Dovizioso rejects Ducati's first contract offer for a new post-2018 #MotoGP deal https://t.co/n8XblcDsOX