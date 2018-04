Танак е новият лидер на рали Аржентина след спънки за Микелсен (видео)

От Танак с Toyota лети към победата на рали Аржентина и то с убедителната преднина от 22.7 секунди след петъчните етапи. Естонецът доминира напълно в състезателния ден, а по-големият аванс е резултат и на спуканата гума на основният му конкурент този уикенд - пилотът на Hyundai Андреас Микелсен.

Day 2 of @rallyargentina was very successful for @OttTanak and Martin Järveoja. Watch the highlights video from our Facebook. #TOYOTA #YarisWRC #RallyArgentina #WRC #TGR_WRC pic.twitter.com/tXRcb7mP89

Танак започна деня с девето време, но до обяд вече бе поел лидерството. Следобед спечели всичките три етапа, а скоростта му не можеше да бъде достигната от останалите състезатели. Спуканата гума на Микелсен пък го остави едва седми в общото класиране в Аржентина след края на деня.

След драмата за норвежеца второто място бе заето от Крис Мийк със Citroen, който има преднина от шест секунди спрямо спорещите за третото място пилоти на Hyundai Тиери Нювил и Дани Сордо. Съотборниците разменяха третата позиция многократно в петък следобед, а разликата помежду им е в размер на 0.9 секунди.

Пето място заема лидерът в генералното класиране Себастиен Ожие с Ford, следван от Крейг Брийн с втори Citroen. Есапека Лапи и Теему Сунинен също спукаха гума през деня и заемат осма и десета позиции, разделени от Елфин Еванс с Ford, на когото този уикенд му липсва доста скорост. Яри-Мати Латвала с Toyota се надяваше да навакса изоставането си от повредата в окачването в петък, но с екипа му откриха и повреда в двигателя.

Unfortunately @JariMattiWRC's car has to be retired from the rally and will not restart tomorrow.



The impact on SS3 caused suspension damage, which in turn caused a failure of the engine oil lubrication system. #RallyArgentina #WRC pic.twitter.com/oKCpdpVz7t