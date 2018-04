Тенис Григор нападна Кареньо Буста: Ще го запомня това 27 април 2018 | 17:48 - Обновена 0 0 0 0 18



При 4:2 за испанеца Григор изпълни сервис, топката се върна удобна, но той я заби в мрежата. Димитров започна да спори със съдията и със съперника, като го обвини, че е спрял да играе с идеята, че сервисът е бил в аут и по този начин го е разконцентрирал, а след това не е признал, че топката е била в аут.



Dimitrov is so wrong here. Pablo showed no signed of stopping the point. He was simply assuming that Dimitrov would end it with a very easy swinging volley. pic.twitter.com/U82gjkeHDM — Ricky Dimon (@Dimonator) April 27, 2018

След края на двубоя Григор стисна ръката на Кареньо Буста, но продължи да спори с него и да го обвинява за случилото се. Накрая българинът завърши с думите: “Ще го запомня това”.



Drama at the end of Dimitrov-Carreno Busta after a disputed point earlier. Dimitrov to PCB: "As a man, listen to me. I'll remember this." — Tumaini Carayol (@tumcarayol) April 27, 2018 Нервите, които демонстрира Григор са малко странни с оглед отличното му представяне на корта. Миналата седмица той за първи път игра на полуфиналите в Монте Карло, а тази записа две победи в Барселона, където до този момент имаше три поредни загуби.

