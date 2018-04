Снукър Световната професионална билярд и снукър асоциация подкрепи образователния проект на Българската снукър федерация 27 април 2018 | 13:59 0 0 0 0 0



В рамките на семинара Джейсън Фъргюсън, главният треньор на СПБСА - Крис Ловъл и Крис Хорнби - Мениджър "Спортно развитие" представиха образователните инициативи, които асоциацията провежда в държави по целия свят. Особено внимание бе отделено на програмата Cue Zone into schools, която се изпълнява в партньорство с училища от 2013 година. Целта е да популяризира масовото практикуване на спорта, като с това спомогне за повишаване физическите, психическите и социалните умения на децата по забавен за тях начин. В рамките на програмата е разработена и концепцията „функционален снукър“, която съчетава практикуването на спорта със знания по математика и английски език. Тя е призната като добра практика за обучение в и чрез спорт и се реализира успешно вече и в Китай.

Особен интерес сред участниците в семинара предизвика посещението на Sheffield Mencap and Gateway – където деца и възрастни с умствени увреждания имат възможност да играят снукър като средство за подобряване на психичното здраве и повишаване увереността в собствените възможности и умения. Инициативата се реализира в партньорство със СПБСА и показва нагледно как редовното участие в снукър тренировки може да окаже положително въздействие върху личното и социалното развитие на индивидите.



Семинарът съвпадна с тазгодишното Световно първенство по снукър в Шефилд. Това предостави добра възможност на участниците да се потопят в атмосферата в центъра на световния снукър. Те дори имаха уникалния шанс да гледат професионален мач от 1-ви кръг на Шампионата на живо в емблематичния за спорта Crucible Theatre.



В България снукър федерацията си партнира с Национална финансово-стопанска гимназия София. Заедно с гимназии от Португалия и Италия, както и с исландска неправителствена асоциация за иновации те ще разработят иновативна програма, съчетаваща умения в снукър, физика и математика. Програмата ще бъде насочена към младежи и снукър играчи и ще бъде тествана пилотно през следващата учебна година.



