Тони Надал: Ще се радвам да работя с Джокович

Тони Надал, който в момента работи с млади таланти в академията на Рафа в Майорка, сподели, че не очаква обаждане от Джокович, но би се радвал да работи с друг тенисист от най-високо ниво.



“Няма да се случи”, заяви Тони, но добави: “Би било трудно да откажа на Джокович. Той е бил номер 1 в света. Да тренираш Джокович е като да водиш Барса или Реал. С него не бих стигал до границите, до които стигах с племеника ми, но бих се радвал да го придружа на някой турнир.”



