Арсенал - Атлетико 0:0, "дюшекчиите" останаха с 10 на терена, гледайте тук

Here it is - our team for #AFCvATL pic.twitter.com/ok796dnSGH — Arsenal FC (@Arsenal) April 26, 2018

Everything is all set in our dressing room at the Emirates Stadium for tonight's SEMI-FINAL! #ArsenalAtleti #AúpaAtleti #UEL pic.twitter.com/iFR0UzuNss — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 26, 2018

Фаворитите за спечелване на Лига Европа Арсенал Атлетико Мадрид играят при 0:0 в първи полуфинал от турнира в Лондон. Гостите от Испания останаха с 10 души на терена още в десетата минута, когато Шиме Върсалко напусна игра за втори жълт картон.Арсенал започна изключително силно двубоя и упражни сериозен натиск над гостите в началните минути.В 6-ата минута се стигна до първата сериозна опасност пред вратата на Атлетико. Дани Уелбек напредна по фланга и центрира пред вратата, но ударът на Александре Лаказет облиза гредата. В следващата минута се стигна до идентична ситуация, като този път Ян Облак спаси удар, отправен отново от французина.В десетата минута Атлетико остана с десет души на терена, след като Шиме Върсалко получи малко пресилен втори жълт картон за нарушение в центъра на терена срещу Лаказет. Първият си жълт картон хърватинът получи за груб фаул срещу Джак Уилшир малко преди това.Минута по-късно на трибуните беше пратен и треньора на Атлетико Диего Симеоне , който реагира бурно при червения картон на Върсалко, а след това повтори реакцията си при оспорване на съдийско решение след нарушение на Белерин срещу играч на Атлетико.Арсенал заигра още по-агресивно и беше близо до попадение в 19-ата минута, но ударът на Джак Уилшир с глава се оказа слаб. Играта се пренесе пред вратата на Атлетико, но усилията на домакините не даваха резултат.В 30-ата минута постепенна атака на Арсенал завърши с удар на Начо Монреал, но ударът на испанеца към далечната греда не намери целта. Атлетико също погледна към вратата на домакините и в 33-ата минута Антоан Гризман успя да стреля в очертанията й, но Оспина беше на мястото си. Колумбийският страж отново се поряви добре осем минути преди края. Рейд на Томас завърши с подаване към Гризман, французинът стреля мощно, но в центъра на вратата, където беше Оспина, вместо да потърси някои от ъглите.До края на полувремето Арсенал продължи да търси гола, но така и не успя да се възползва от численото си превъзходство.И двата отбора не крият амбициите си да вдигнат трофея, като залогът е по-голям за лондончани, които загубиха шанс за място в Шампионската лига през вътрешното първенство, докато Атлетико се представя уверено в Примера дивисион.Сблъсъкът между Арсенал и Атлетико е своеобразен финал преди финала и се очаква да бъде истинско зрелище.В състава на Арсенал се завръщат контузените Месут Йозил и Джак Уилшир. Наставникът на Атлетико Диего Симеоне пък няма да разчита от първата минута на основния си нападател Диего Коща , който обаче е в групата и при необходимост може да се включи в игра.Арсенал: Оспина, Монреал, Косиелни, Мустафи, Бейерин, Уилшир, Джака, Рамзи, Йозил, Лаказет, Уелбек.Атлетико Мадрид: Облак, Лукас, Годин, Хименес, Върсалко, Коке Саул , Томас, Кореа, Гризман, Гамейро.