Тенис 40 поредни сета за машината Надал (видео) 26 април 2018 | 19:24 - Обновена 0 0 0 0 0



There's not much else you can do when @RafaelNadal is playing this good...#bcnopenbs pic.twitter.com/ZUuTp3Oei2 — Tennis TV (@TennisTV) 26 април 2018 г.

Двамата тенисисти си размениха по един гейм в самото начало на мача, след което Краля на клея взе нещата в свои ръце. Надал направи серия от 9 поредни гейма, за да поведе с 6:1, 4:0. Заемащият 69-о място в ранглистата Гарсия-Лопес намали изоставането си на 3:4, но до края на двубоя 34-годишният испанец не успя да стори нищо повече и Надал без проблеми записа поредната си победа от началото на април, когато се завърна на корта в турнира “Купа Дейвис”. От началото на месеца Надал има 9 победи и 0 поражения.



40 straight sets on clay.@RafaelNadal unstoppable against Garcia-Lopez 6-1 6-3.#bcnopenbs pic.twitter.com/1Oj06OLUU7 — Tennis TV (@TennisTV) 26 април 2018 г.

На 1/4-финалите утре Рафа ще мери сили със словашкия левичар Мартин Клижан, който по-рано в турнира елиминира Новак Джокович, а днес в третия кръг не даде сет на испанския ветеран Фелисиано Лопес - 6:1, 6:4. Любопитно за отбелязване е, че квалификантът Клижан има една победа от три мача срещу носителя на 16 титли от "Големия шлем" - през 2014 година на твърда настилка в Пекин.

