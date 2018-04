Европейски футбол ФА продава "Уембли" за 800 милиона паунда, англичаните ще гледат много американски футбол 26 април 2018 | 15:46 - Обновена 0 0 0 0 0



Разбира се, ако се стигне до продажба, тя ще стане при определени условия, най-важното от които е, че "Уембли" ще продължи да бъде дом на английския футбол. Много е вероятно обаче националният отбор на страната да започне да играе домакинските си мачове и на други стадиони в Англия.



Американските инвеститори пък искат да видят доста мачове от Националната футболна лига (NFL) в Лондон. Лигата вече има споразумение и с



През януари ФА обяви, че все още дължи 142 милиона паунда за новия "Уембли", като изплащането на тази сума трябва да приключи до 2024 година. Иначе обновеният национален стадион бе открит през 2007 година, като неговото изграждане струваше 757 милиона паунда. The Football Association has received an offer of £800m to sell Wembley Stadium.



The Football Association has received an offer of £800m to sell Wembley Stadium.

https://t.co/NA7oFUuegv pic.twitter.com/MaZ93iNRuE — BBC Sport (@BBCSport) April 26, 2018 Meet Shahid Khan - the new owner of Wembley Stadium pic.twitter.com/MaZ93iNRuE — The Sun Football (@TheSunFootball) April 26, 2018

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 2358

