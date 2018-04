Тенис Тийм продължава по план в Барселона 26 април 2018 | 15:18 0 0 0 0 0

Waving hello to the quarters!



Thiem gets past Kovalik 7-6(5) 6-2.#bcnopenbs pic.twitter.com/5FVxWLW2wk — Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2018

Следващият опонент на Тийм в турнира ще бъде Стефанос Циципас или Алберт Рамос-Виньолас. Изпълняващият бекхенд с една ръка специалист на червено се изравни с Хуан Мартин дел Потро на върха по брой спечелени мачове за 2018 година, но няма толкова бляскави отличия, като взе купата само в Буенос Айрес.

#Thiem fatica più del previsto contro #Kovalik: vittoria per 7-6 6-2 in 1h e 43'. #bcnopenbs pic.twitter.com/GTdsj6qgZ9 — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) April 26, 2018

Проблемите на Тийм в двубоя дойдоха основно от слабия му първи сервис (48%) и от големия брой непредизвикани грешки, които постоянно оставяха съперника му в мача. Австриецът не можа да демонстрира достатъчно постоянство и не можа да спечели повече от шест поредни разигравания в нито един момент от мача. Все пак, класата на Ковалик не се оказа заплашителна за Тийм, защото и той самият често не намираше очертанията на корта и в крайна сметка загуби резонно. Световният номер 7 Доминик Тийм записа 21-ата си победа от началото на 2018 година, след като се класира на четвъртфиналите на тенис турнира от сериите АТР500 в Барселона, където миналата година загуби финала от Рафаел Надал. Австриецът отново бе далеч от нивото от 2017-а на клей кортове, но все пак преодоля Йозеф Ковалик със 7:6(5), 6:2 за час и 45 минути игра.Следващият опонент на Тийм в турнира ще бъде Стефанос Циципас или Алберт Рамос-Виньолас. Изпълняващият бекхенд с една ръка специалист на червено се изравни с Хуан Мартин дел Потро на върха по брой спечелени мачове за 2018 година, но няма толкова бляскави отличия, като взе купата само в Буенос Айрес.Проблемите на Тийм в двубоя дойдоха основно от слабия му първи сервис (48%) и от големия брой непредизвикани грешки, които постоянно оставяха съперника му в мача. Австриецът не можа да демонстрира достатъчно постоянство и не можа да спечели повече от шест поредни разигравания в нито един момент от мача. Все пак, класата на Ковалик не се оказа заплашителна за Тийм, защото и той самият често не намираше очертанията на корта и в крайна сметка загуби резонно.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 255

1