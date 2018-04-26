БГ Футбол Валентин Железов ще ръководи битката за третото място между Берое и Левски 26 април 2018 | 12:10 0 0 0 0 3



Съдийски назначения за срещите от 32-ия кръг на Първа лига:



27 Апр 2018 г. Петък 17:30 ч.

Септември София - ФК Дунав 2010

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Тони Бонев Пандарски

4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев

СН: Кирил Петков Йорданов



27 Апр 2018 г. Петък 20:00 ч.

ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Йордан Костадинов Иванов



28 Апр 2018 г. Събота 17:30 ч.

Витоша - ПФК Черно море

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Мартин Иванов Димитров ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Георги Кънчев Димитров

СН: Мартин Живков Богдев



28 Апр 2018 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Славия АД - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Петров Георгиев ДАС1: Волен Валентинов Чинков ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Костадин Георгиев Стоичков



29 Апр 2018 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Левски АД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Станимир Илков Илков ДАС1: Радослав Петров Гидженов ДАС2: Рюстем Джемил Карагарен

СН: Илонка Миланова Джалева



29 Апр 2018 г. Неделя 20:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА-София

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Димитър Цолов Буров ДАС2: Никола Илиянов Атанасов

СН: Кирил Манолов Лозанов



30 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.

Етър - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Пламен Хинков Хинков ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Димитър Иванов Желязков

СН: Костадин Ангелов Гергинов Срещата между Берое и Левски от 32-ия кръг на Първа лига ще бъде ръководена от Валентин Железов. Реферът наскоро бе критикуван от няколко родни тима заради отсъжданията му. Първо от Ботев бяха недоволни от действията му в първия полуфинален мач за Купата на България срещу Славия, а след това от третодивизионния Борислав (Първомай) го обвиниха, че е признал, че ще реже тима срещу отбора на Сокол (Марково).27 Апр 2018 г. Петък 17:30 ч.Септември София - ФК Дунав 2010ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Тони Бонев Пандарски4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Иван Георгиев ПенчевСН: Кирил Петков Йорданов27 Апр 2018 г. Петък 20:00 ч.ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945 АДГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Васимир Маруан Ел-ХатибСН: Йордан Костадинов Иванов28 Апр 2018 г. Събота 17:30 ч.Витоша - ПФК Черно мореГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Йорданов Дойнов4-ТИ: Мартин Иванов Димитров ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Георги Кънчев ДимитровСН: Мартин Живков Богдев28 Апр 2018 г. Събота 20:00 ч.ПФК Славия АД - ОФК Пирин ЕООДГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Красимир Владимиров Миланов4-ТИ: Георги Петров Георгиев ДАС1: Волен Валентинов Чинков ДАС2: Станимир Лозанов ТренчевСН: Костадин Георгиев Стоичков29 Апр 2018 г. Неделя 17:45 ч.ПФК Берое ЕАД - ПФК Левски АДГС: Валентин Станчев Железов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов4-ТИ: Станимир Илков Илков ДАС1: Радослав Петров Гидженов ДАС2: Рюстем Джемил КарагаренСН: Илонка Миланова Джалева29 Апр 2018 г. Неделя 20:15 ч.ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА-СофияГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Димитър Цолов Буров ДАС2: Никола Илиянов АтанасовСН: Кирил Манолов Лозанов30 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.Етър - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АДГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Велислав Христов Миленков4-ТИ: Пламен Хинков Хинков ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Димитър Иванов ЖелязковСН: Костадин Ангелов Гергинов

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