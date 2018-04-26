Валентин Железов ще ръководи битката за третото място между Берое и Левски

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Джорджина публикува чувствена и дръзка снимка в "Инстаграм"
Приятелката на Кристиано Роналдо и майка на четвъртото му дете Джорджина Родригес публикува своя секси снимка в “Инстаграм”. На нея красивата половинка на звездата на Реал Мадрид e облечена с дръзко черно ...Виж още
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БГ Футбол
Срещата между Берое и Левски от 32-ия кръг на Първа лига ще бъде ръководена от Валентин Железов. Реферът наскоро бе критикуван от няколко родни тима заради отсъжданията му. Първо от Ботев бяха недоволни от действията му в първия полуфинален мач за Купата на България срещу Славия, а след това от третодивизионния Борислав (Първомай) го обвиниха, че е признал, че ще реже тима срещу отбора на Сокол (Марково).
Съдийски назначения за срещите от 32-ия кръг на Първа лига:
27 Апр 2018 г. Петък 17:30 ч.
Септември София - ФК Дунав 2010
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Кирил Петков Йорданов
27 Апр 2018 г. Петък 20:00 ч.
ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Йордан Костадинов Иванов
28 Апр 2018 г. Събота 17:30 ч.
Витоша - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Мартин Иванов Димитров ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Георги Кънчев Димитров
СН: Мартин Живков Богдев
28 Апр 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Славия АД - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Петров Георгиев ДАС1: Волен Валентинов Чинков ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Георгиев Стоичков
29 Апр 2018 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Левски АД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Станимир Илков Илков ДАС1: Радослав Петров Гидженов ДАС2: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Илонка Миланова Джалева
29 Апр 2018 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Димитър Цолов Буров ДАС2: Никола Илиянов Атанасов
СН: Кирил Манолов Лозанов
30 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
Етър - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Пламен Хинков Хинков ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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(Гост) 3
отговор
железов е последователя на ставро най корумпираните бфс камикадзета ! смърт ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Среащата започва от 0:1 Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
ОТНОВО ЕДИН ОТ ГРУПАТА СЪДИИ ОБСЛУЖВАЩИ СЕЛЯЦИТЕ ОТ МИКРЕ . ОСТАНАЛИТЕ СА : Н. ПОПОВ , АПОСТОЛОВ , КАБАКОВ , ТОДОРОВ , Н. ЙОРДАНОВ .. ВЪЗМОЖЕН Е СЦЕНАРИ : МАЧА Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ И ДРАГАНОВ ЩЕ СВИРИ ЗА БОТЕВ Т. Е. ИЗРАБОТВА СЕ АЛИБИ ЗА ДРАГАНОВ , КОЙТО ЩЕ ГИ ОБСЛУЖВА СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН . Рейтинг: 0 0
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