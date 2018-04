Снукър Хигинс елиминира бляскав дебютант в мач с два пропуснати максимума 26 април 2018 | 11:39 - Обновена 0 0 0 0 0

Вълшебника от Уишоу ще се стреми отново да достигне финала в “театъра на мечтите”, след като миналата година поведе с 10:4 на Марк Селби, но Веселяка от Лестър направи изключителен обрат до 18:15 за третата си световна титла.

John Higgins -7 Thepchaiya Un-Nooh [L32]#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/UcpGV7VTSN — World Snooker (@WorldSnooker1) April 25, 2018

Хигинс се представя солидно през сезона до момента и с основание беше фаворит в дуела с Тепчая, след като увеличи броя на ранкинг титлите си на 30 с успехите в Откритото първенство на Индия и Уелс. Съперникът му в 1 кръг дебютира в “Крусибъл” след преминаване на квалификациите и стана петият тайландец в историята с участие в основната фаза на Световното. Състезателят от Банкок е изключително вълнуващ за гледане, защото със своите 17.22 секунди средно на удар изостава само от Рони О’Съливан по бързина на взимане на решенията на масата.

And that's a wrap on Day 5!



We're back tomorrow at 1pm BST See schedule at https://t.co/U7PcOEHM3z#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/fknsEul5ww — World Snooker (@WorldSnooker1) April 25, 2018

В първата сесия на мача Хигинс си заслужи аванс от 6:3, но опитът му за максимум спря на 14-ата червена за поредица от 104. Във вечерния сегмент Тепчая набързо наелектризира публиката с брейк от 121, за да намали изоставането си на 6:4, но шотландецът отговори с 81 за 7:4. Тайландецът след това реализира 14 червени с 14 черни, но пропусна последната 1-точкова топка за горния ляв ъгъл и се задоволи само със 112. Тепчая преди два сезона два пъти пропусна последната черна за максимален брейк и остава само с един на сметката си от “Пол Хънтър Класик” през 2016-а. Тайландецът обаче не се обезкуражи и намали изоставането си до 7:6, преди обаче да пропусне възможност за изравняване.



Хигинс го наказа с поредица от 77 и дръпна с 8:6, а впоследствие приключи двубоя в своя полза с брейк от 54 точки за крайното 10:7.

"You love playing people like that."



John Higgins was full of praise for his Thai opponent tonight after an awesome clash in the first round of the @betfred World Championship #ilovesnooker pic.twitter.com/4PylqHxtDc — World Snooker (@WorldSnooker1) April 25, 2018

“Тепчая е брилянтен, когато го гледаш как играе, но може би изостава в тактиката. Много съм щастлив от победата, защото знаех, че ще има фреймове, в които изобщо няма да получа шанс да ударя топка. Разочарован съм от пропуснатия шанс за максимум, но в “Крусибъл” напрежението е съвсем различно. Именно 147 тук е нещо, което искам да направя, преди да завърша кариерата си”, пожела си Хигинс, който ще се изправи срещу друг вълнуващ бързак във втори кръг - Джак Лисовски.

Четирикратният световен шампион по снукър Джон Хигинс постигна бляскава победа с 10:7 над вълнуващия дебютант в “Крусибъл” Тепчая Ун-Ну в запомнящ се мач от 1 кръг на планетарния шампионат в Шефилд, в който и двамата майстори на щеката пропуснаха драматично да направят максимален брейк.Вълшебника от Уишоу ще се стреми отново да достигне финала в “театъра на мечтите”, след като миналата година поведе с 10:4 на Марк Селби, но Веселяка от Лестър направи изключителен обрат до 18:15 за третата си световна титла.Хигинс се представя солидно през сезона до момента и с основание беше фаворит в дуела с Тепчая, след като увеличи броя на ранкинг титлите си на 30 с успехите в Откритото първенство на Индия и Уелс. Съперникът му в 1 кръг дебютира в “Крусибъл” след преминаване на квалификациите и стана петият тайландец в историята с участие в основната фаза на Световното. Състезателят от Банкок е изключително вълнуващ за гледане, защото със своите 17.22 секунди средно на удар изостава само от Рони О’Съливан по бързина на взимане на решенията на масата.В първата сесия на мача Хигинс си заслужи аванс от 6:3, но опитът му за максимум спря на 14-ата червена за поредица от 104. Във вечерния сегмент Тепчая набързо наелектризира публиката с брейк от 121, за да намали изоставането си на 6:4, но шотландецът отговори с 81 за 7:4. Тайландецът след това реализира 14 червени с 14 черни, но пропусна последната 1-точкова топка за горния ляв ъгъл и се задоволи само със 112. Тепчая преди два сезона два пъти пропусна последната черна за максимален брейк и остава само с един на сметката си от “Пол Хънтър Класик” през 2016-а. Тайландецът обаче не се обезкуражи и намали изоставането си до 7:6, преди обаче да пропусне възможност за изравняване.Хигинс го наказа с поредица от 77 и дръпна с 8:6, а впоследствие приключи двубоя в своя полза с брейк от 54 точки за крайното 10:7.“Тепчая е брилянтен, когато го гледаш как играе, но може би изостава в тактиката. Много съм щастлив от победата, защото знаех, че ще има фреймове, в които изобщо няма да получа шанс да ударя топка. Разочарован съм от пропуснатия шанс за максимум, но в “Крусибъл” напрежението е съвсем различно. Именно 147 тук е нещо, което искам да направя, преди да завърша кариерата си”, пожела си Хигинс, който ще се изправи срещу друг вълнуващ бързак във втори кръг - Джак Лисовски.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 818

1